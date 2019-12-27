В 2019 году строительная отрасль начала переход на новую систему финансирования проектов с использованием эскроу-счетов. Изменения в законодательстве вносили определенную нервозность в сообщество застройщиков. Однако благодаря тесному взаимодействию строителей и органов власти Новосибирской области удалось сохранить свои позиции в топе регионов с наибольшими объемами жилищного строительства в 2019 году. Кто в этих условиях стал «Компанией года» и «Персоной года» — в материале «Континента Сибирь».

«Компания года»

«Континент Сибирь» внимательно изучил деятельность строительных компаний в 2019 году и пришел к выводу, что несмотря на тревожный фон, который сопровождал в течение этого времени новосибирских застройщиков, «Компанией года» полноправно можно назвать группу компаний «Стрижи».

Именно она оказалась одной из первых, кто примерил на себя новые законодательные правила игры. В результате в конце октября эта группа компаний первой в Сибирском федеральном округе ввела в эксплуатацию дом, построенный с использованием счетов эскроу. Компания прошла все этапы проектного финансирования в сфере жилищного строительства, доказав на деле, что схема с эскроу-счетами, которой в начале года пугали всех застройщиков, вполне реалистична. Эта новость получила широкое освещение в региональных и федеральных СМИ.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Все нюансы проектного финансирования «Стрижи» отработали на второй очереди ЖК «Солнечные часы». «Вы не представляете, какое количество квестов мы ежедневно проходили со специалистами Сбербанка, — рассказывал тогда «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Были случаи, когда за неделю возникало по 12–15 новых ситуаций, требующих оперативного решения».

Опыт «Стрижей» продемонстрировал рынку, что проектное финансирование со счетами эскроу значительно сокращает сроки строительства объектов. По оценкам специалистов Сбербанка, уменьшение времени строительства второй очереди ЖК «Солнечные часы»» составила более полугода.

В ноябре 2019 года проект ГК «Стрижи» — ЖК «Эволюция» — вошел в топ рейтинга жилых комплексов всех регионов России, составленный Институтом развития стройотрасли. Из 11 243 жилых комплексов в 30 регионах России новосибирский ЖК занял 16-е место и, соответственно, первую строчку рейтинга новостроек по Новосибирску и области.

Как пояснил «Континенту Сибирь» руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик, методика проводится по 106 параметрам, объединенным в 17 групп. Единый ресурс застройщиков оценил ЖК «Эволюция» по таким критериям, как расположение в зеленой зоне, расположение рядом с объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, оздоровительным и торговым центрами. Баллы также начислены за дизайнерский eco-smart концепт жилого комплекса: родниковое озеро во дворе, ландшафтный дизайн и умное зонирование площадок для отдыха.

Кроме того, в рейтинге департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска по состоянию на 29 ноября 2019 года ГК «Стрижи» возглавила десятку лидеров по вводу в эксплуатацию жилых объектов: ООО «ХК ГК «Стрижи» (4 объекта), ИП Константин Сотов, ИП Валерий Логинов, ООО «Дивногорский» (3 объекта), ООО «Энергомонтаж» (2 объекта), ООО «СК «ВИРА-Строй» (2 объекта), ЖСК «БОЗОН» (3), ГК «СибирьИнвест» (3), ОАО «Томская домостроительная компания» (2), ООО «СДС-Строй» (2), ГК «Первый строительный фонд» (3) и ЖСК «Залесский» (1).

Стоит также отметить и социальную составляющую в деятельности «Компании года». В этом году 1 сентября в микрорайоне «Стрижи» начала работу школа № 51 на 1300 мест. Проект реконструкции учебного заведения, построенного более полувека назад, был подготовлен строительной компанией по собственной инициативе. Благодаря этому деньги по распоряжению президента России, к которому обратились жители микрорайона, были оперативно выделены из резервного фонда РФ.

В результате реконструкции общая площадь школы увеличилась до 10 тысяч кв. метров. В 2019 году школа набрала семь первых классов. Как рассказал Игорь Белокобыльский, за три месяца компании удалось адаптировать старое здание к новой постройке и заменить все коммуникации в старой части здания. Таким образом, по совокупности факторов именно ГК «Стрижи» становится «Компанией года» в строительстве по версии «Континента Сибирь».

«Персона года»

Пока строители пробуют «на зуб» новый механизм финансирования проектов, власти весь год ломали голову над тем, как помочь обманутым дольщикам.

Так, по инициативе правительства Новосибирской области в регионе был создан «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства НСО». Кроме того, минстрой области разработал совместно с органами местного регионального самоуправления план-график, своеобразную дорожную карту законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков. Во всем этом большая заслуга руководителя министерства Ивана Шмидта.

«Минстрой региона действует в сфере долевого строительства только в рамках правового поля. На постоянной основе министерством ведется конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведется конструктивная работа, подвижки есть. Один из примеров — район Закаменский, по которому мы вошли в русло практического взаимодействия, и первый дом мы планируем достроить уже в следующем году. Как только перешли на конструктивный диалог, совместными усилиями нашли возможности в части оптимизации технологического присоединения к инженерным сетям, необходимой корректировки проектной документации, выработали принципиальные решения по земельным участкам», — рассказывал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на встрече с журналистами в октябре.

В настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. В эксплуатацию введены четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами».

В 2019 году Новосибирская область построит, как и было запланировано, 1650 млн кв. метров жилья. Из них чуть больше миллиона квадратных метров — в Новосибирске.

Топ-3 главных строящихся объектов Новосибирской области с участием средств из федерального бюджета — перинатальный центр, центр волейбола и ЛДС — также нуждался в постоянном кураторстве министра. Будь то поиск подрядчика для возобновления строительства перинатального центра (им стало АО «Бердский строительный трест») или урегулирование вопросов вокруг строительства Ледового дворца спорта и станции метро «Спортивная».

И конечно же, никто не снимал с министра ответственность за выполнение запланированного на 2019 год строительства 55 социальных объектов на сумму более 14 млрд рублей по национальным проектам «Жилье», «Здравоохранение», «Демография» и другим. Таким образом, именно Иван Шмидт становится «Персоной года» в сфере строительства по версии «Континента Сибирь».

«Компания года — 2019» в сфере строительства — «Стрижи»

«Персона года — 2019» в сфере строительства — Иван Шмидт

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