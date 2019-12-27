Весы последнего поколения для железнодорожных составов, наклейки-термоиндикаторы против перегрева и система компьютерной сортировки поездов. Какие еще инновации может взять на вооружение Западно-Сибирская железная дорога в ближайшее время — в репортаже корреспондента «Континента Сибирь» с инновационной площадки ЗСЖД в новосибирском Технопарке.

Взвесить все «за» и «против»

Напомним, что инновационная площадка Западно-Сибирской железной дороги была открыта на базе новосибирского Технопарка в июне 2019 года. Задача магистрали — находить и тестировать новейшие разработки компаний и ученых для внедрения на железной дороге. По словам организаторов, за полгода было уже принято и рассмотрено более 200 предложений от разработчиков. На прошедшем 19 декабря мероприятии руководство Западно-Сибирской железной дороги оценило лучшие проекты, некоторые из которых уже проходят испытание на объектах «РЖД».

На выставке разработчики представили опытные образцы и модели своих проектов. Так, кемеровский инженерный центр «АСИ», ранее уже поставлявший оборудование для железной дороги, на этот раз предложил железнодорожникам инновационный измерительно-диагностический комплекс «Призма». Комплекс предназначен для измерений массы порожних и груженых вагонов в движении, а также массы поездов в целом. Новая разработка ученых позволит в автоматическом режиме определять направление движения, расстояние между осями вагонов и диагностировать дефекты поверхности катания колес.

«Комплекс заключает в себе принципиально новый подход, он состоит из абсолютно нового поколения весов и измерительных элементов, — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» заместитель директора департамента железнодорожной техники ООО «Инженерный центр «АСИ» Максим Волков. — Монтаж комплекса можно проводить без остановки движения поезда, а все измерения делать при помощи датчиков, монтируемых на стандартные железобетонные шпалы.

На сегодня подобные датчики уже стоят на некоторых перегонах Западно-Сибирской дороги, например, Кемерово–Предкомбинат. Впоследствии, по словам разработчиков, их можно будет устанавливать по всей дороге. Тем более что комплекс «АСИ» уже прошел испытания нынешним летом и показал положительный результат. В дальнейшем использование таких комплексов позволит контролировать габариты погрузки, вес железнодорожных составов и техническое состояние колесных пар вагонов.

Другая перспективная разработка, представленная железнодорожникам на прошедшей выставке, — проект «Цветовые химические индикаторы температуры энергетического и железнодорожного оборудования», который разработала компания «Ялос». По словам директора компании «Ялос» Николая Быченко, индикаторы легко крепятся на оборудование в виде стикеров и способны снимать температуру напрямую с контролируемой поверхности. Разработчики уверяют, что таким индикаторам не страшны воздействия масел, паров, грязи и любых агрессивных веществ. С их помощью можно будет фиксировать температуру со 100%-ной точностью и гарантированно обнаруживать перегрев. Опытная эксплуатация цветовых химических термоиндикаторов уже проводится на Западно-Сибирской железной дороге.

Прорывные проекты

По словам начальника отдела инновационного развития ЗСЖД Игоря Симочкина, отдельные проекты, представленные на выставке, можно назвать по-настоящему прорывными. К ним, например, можно отнести проект НП «Р-техно» по очистке котлов и систем тепловодоснабжения от накипи и отложений.

«Проект прошел все экспертизы, пилотные испытания и показал превосходный эффект. В ноябре в Центральную дирекцию тепловодоснабжения было отправлено рекомендательное письмо за подписью главного инженера железной дороги о применении системы на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

Суть разработки — в проведении импульсной гидропневматической промывки трубопровода при помощи импульсного пневмогенератора. Эффективную чистку труб при этом создает поток воды со скоростью до 60 метров в секунду, импульсно подаваемый в систему трубопровода. Оборудование малогабаритно и эргономично — весит всего 20 кг и может быть легко установлено в любых зданиях.

Решить вопрос импортозамещения на «РЖД» обещает другая разработка, с которой можно было ознакомиться на прошедшей выставке инноваций. Многофункциональное устройство интернет-безопасности, предложенное компанией «Юзергейт», со временем может стать полноценной заменой применяемой сегодня импортной аппаратуры. Компания является резидентом Технопарка Новосибирска, а также имеет офис в инновационном центре «Сколково» в Москве. По словам представителей компании, российская система интернет-безопасности даст полную независимость от зарубежных поставок.

Среди других проектов, представленных на прошедшей выставке, были новейшие скрепления для рельс, инновационные технологии мостового строительства и многие другие проекты.

Комментируя проект «Компьютерное зрение на сортировочной горке», главный инженер Западно-Сибирской железной дороги Андрей Черевко отметил, что простои вагонов на станциях — действительно актуальная проблема, требующая решения.

«Минимизация простоя вагонов — это наша большая задача. Автоматические системы на сортировочной горке могли бы создать колоссальную экономию на железной дороге и увеличить пропускную способность горки, что для нас очень важно», — подчеркнул Андрей Черевко.

Новая система компьютерной сортировки поездов призвана комплексно изменить технологические процессы и ускорить роспуск вагонов. В следующем году проект ждет опытная реализация на нечетной горке станции Инская.

Угнаться за инновациями

Также среди перспективных проектов инновационной площадки главный инженер отметил интерактивный пульт-табло. В настоящее время уже работает комиссия станции Инская по приемке этого проекта в опытную эксплуатацию.

«Примечательно, что идея табло родилась на Западно-Сибирской железной дороге около двух лет назад. Суть заключается в том, что при помощи интерактивного пульта-табло можно будет проводить все путевые изменения, не производя никаких действий вручную. При задании маршрута автоматически предусматриваются и система оповещения, и положение стрелок. Эта система повышает безопасность расформирования составов, которую раньше было необходимо проводить в ручном режиме», — рассказал Андрей Черевко.

Однако опыт работы инновационной площадки уже показал, что не все проекты, представленные железнодорожникам как инновационные, проходят испытания и могут быть взяты на вооружение «РЖД». Основные причины этого — разработки не имеют преимуществ по сравнению с существующими технологиями или обойдутся дороже в эксплуатации. При этом к рассмотрению принимаются все проекты, и для самых перспективных разрабатываются техзадание, дорожная карта, ТЭО и методики проведения испытаний.

ЗСЖД продолжает прием заявок от разработчиков. Железнодорожники будут и дальше искать новые интересные проекты, которые помогут решению многих задач на дороге. В планах инновационной площадки в 2020 году — рассмотрение не менее 50 предложений и проведение не менее десяти пилотных испытаний на объектах инфраструктуры дороги.

Руководитель Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай обратил особое внимание участников выставки инноваций в Технопарке на организационные задачи, которые неминуемо появятся при внедрении новых проектов и применении новых технологий.

«Важно, чтобы нормативная база, вся система организации оплаты труда и в особенности подготовки кадров не отставали от процесса внедрения инноваций», — отметил Александр Грицай.

При этом глава ЗСЖД заметил, что сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что на железной дороге со временем будут более широко применяться самые современные разработки.

«Когда начнем внедрять предложенные сегодня железной дороге инновации — тогда и увидим результат. Сегодняшние проекты выглядят очень многообещающе», — резюмировал Александр Грицай.

Участники прошедшей выставки признали, что процесс оценки и испытаний инноваций довольно длительный и непростой, поэтому по итогу мероприятия было принято решение вновь собраться на площадке Технопарка через полгода — чтобы подвести итоги и оценить эффект от внедрения предложенных проектов.

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