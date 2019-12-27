«Продукто» — магазин необычных товаров в самом сердце Новосибирска — стал для молодых людей местом, где можно не просто купить колу со специями или японские конфеты, но и сделать классную фотографию для своей страницы в соцсетях, и даже засветиться в Instagram-аккаунте магазина.

Cегодня у «Продукто» тысячи клиентов, собственный импорт продуктов, эксклюзивные соглашения с консульствами Италии и Кореи. И даже многие знаменитости, приезжая в Новосибирск, приходят в «Продукто» и выкладывают об этом посты в свои соцсети.

Но так было не всегда.

На пути к успеху

Свой первый бизнес основатель и владелец «Продукто» Евгений Бойков открыл в 2013 году. Это была служба доставки Frutter, поставляющая свежие фрукты в офисы. Однако проект продержался недолго: в условиях экономического кризиса 2014 года компании не были готовы выделять бюджеты на то, что тогда казалось излишками. Под нож пошли и расходы на фрукты. В итоге у бизнесмена при активной поддержке его семьи появилась новая идея — открыть в центре Новосибирска продуктовый магазин. По концепции это должен был быть простой, хороший, уютный магазин «у дома».

Однако предполагаемого ажиотажа вокруг проекта не случилось: у магазина появились клиенты, но их было немного. Кроме того, все давалось очень тяжело. На начальных этапах компании приходилось брать большие кредиты, в том числе под 40% годовых, работать по 15 часов каждый день. Пожалуй, именно вопрос «Кому и что продавать?» стал главной проблемой — в первые полгода работы магазин успел сменить четыре ниши.

«Мы начинали как обычный продуктовый магазин в центре, в котором классный сервис и ремонт. Потом ушли в нишу перекусов для офисных сотрудников: сэндвичи, кофе с собой. Затем переключились на продажу гастрономических изысков для поколения старше 30 лет», — вспоминает Евгений Бойков.

В результате выбор остановился на молодой аудитории.

«В 2014 году молодые были более открытыми для чего-то нового, — объясняет предприниматель. — В кризис общество разделилось на две части. Старшее поколение было в основном консервативно настроено, они считали, что покупать импортную продукцию в период конфликта с США и Европой неразумно.

А молодые люди действовали наоборот. Когда им все запрещали, говорили, что Европа и Америка — наши враги, они из принципа шли и покупали. Сейчас все выровнялось, люди более или менее поняли, что никто нам не враг, и успокоились. Но на тот момент на необычные продукты из США и Европы, естественно, молодежь отзывалась больше».

Пытаясь понять, чего именно хочет его покупатель, Бойков менял ассортимент и услуги, вводил новые товарные позиции, пока не появился хороший совет постоянного клиента магазина. Он отметил, что люди хотели бы попробовать то, что есть в других странах, а в России по каким-то причинам нет. С тех пор «Продукто» начал развиваться именно в этом направлении.

«Продукто» сейчас

Упорная работа дала плоды: в конце 2014 года «Продукто» был признан открытием года по версии «2ГИС». Развитие магазину обеспечил и обеспечивает до сих пор необычный подход в продвижении и работе с аудиторией. Хотя у «Продукто» нет своего официального сайта, на его страницу в Instagram подписаны более 33 тысяч человек. А главной особенностью корпоративного аккаунта стало то, что на нем размещаются фото не только самой продукции, но и покупателей. Такой нестандартный подход к SMM приводит к тому, что рано или поздно подписчики, увидевшие интересный пост в соцсетях, оказываются в магазине.

Именно благодаря покупателям магазин приобрел такой ассортимент, большую часть которого едва ли найдешь в Новосибирске. Поскольку «Продукто» всегда был магазином шаговой доступности, Бойкову и его команде достаточно легко удалось установить лояльные отношения с клиентами. Они-то и подсказывали, что было бы интересно для продажи. За масштабированием Бойков не гнался, остановившись на двух тысячах позиций и постоянно обновляя их. Особенно в «Продукто» сконцентрировали внимание на необычных подарках и лакомствах, которые можно попробовать только здесь. Сюда приезжают за европейскими и азиатскими сладостями, едой из 90-х, веганской и безглютеновой продукцией. Для любителей экстремальных ощущений есть лакрица, леденцы с настоящим скорпионом, острые и кислые конфеты и даже космическое питание в тюбиках.

Неформальный подход к клиентам ощущается не только в предлагаемом ассортименте, а буквально во всем, вплоть до расписания работы «Продукто». По словам Бойкова, если есть необходимость, магазин может работать и до полуночи. Например, если нужно задержаться из-за постоянного клиента.

«Продукто» за пределами Новосибирска

Вполне логичным для Евгения Бойкова стало открытие филиалов «Продукто» в Новосибирске и продажа франшизы в другие города. Говоря о планах, он отмечает, что в ближайший год новые точки могут появиться в районе площади Калинина, еще одна — в центре Новосибирска. Не исключает предприниматель и выход «Продукто» в Академгородок.

Дальнейшее развитие связано с покорением российских столиц — сначала Санкт-Петербурга, потом Москвы. «По сути, мы уже работаем по всей стране: отправляем по заказам готовые подарки и наборы доставкой. Но это все на самотеке, то есть мы активно не занимаемся этим. И в Москву и Питер планируем заходить также сначала с доставкой уже готовых подарков, а потом открывать в самих городах магазины. Это планы на конец 2020-го — начало 2021 года», — пояснил Евгений Бойков.

Что касается технологического развития, то команда планирует запустить собственный Youtube-канал, сделав его основным способом коммуникации между магазином и покупателями. На текущий момент «Продукто» сотрудничает с блогерами на добровольной основе и публикует видео на их Youtube-каналах.

Сейчас команда находится на стадии генерирования идей и поиска нужного формата для видео. Съемки пилотных выпусков начнутся в следующем году.

Продукто!

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