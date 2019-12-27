Есть ли в бизнесе место иррациональному? К примеру, стоит ли рассчитывать на высокую прибыль, если вы организуете производство на территории бывшего императорского монетного двора? Или для эффективного предприятия важнее новые технологии и умение подстраиваться под рынок? Председатель совета директоров АО «Эффект», предприятия по переработке пластмасс в городе Сузуне Новосибирской области, АЛЕКСАНДР НЕИЗВЕСТНЫХ уверен, что в бизнесе важно все, и мелочей не бывает.

— Александр, вы начинали бизнес в переломном для страны 1991 году, на территории бывшего монетного двора в Сузуне. Как удалось удержаться на плаву в тот сложный период?

— Да, вы правы, в перестроечное время далеко не каждый бизнес мог выстоять. Страна менялась, все вокруг становилось другим. Менялись и мы — подстраивались под реалии экономики. Все началось с предприятия по ремонту акустических систем, которое мы организовали на месте пришедшего в упадок филиала бердского радиозавода. Этот филиал как раз и располагался на площадях бывшего Екатерининского монетного двора в Сузуне. И для нас большой удачей стало то, что здесь уже были подготовленные люди и все оборудование для работы. Поэтому когда мы организовали бизнес, то пригласили к себе самые ценные кадры с технологической и организаторской точки зрения.

— Когда пришло понимание того, что настало время менять производство?

— В начале 1990-х годов в стране был очень большой дефицит полиэтиленовой пленки. Поэтому было принято решение перейти на новое перспективное производство, и в 1993-м мы начали выпускать полиэтиленовую пленку. Поставляли ее в крупные города — Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово. Пленка расходилась по магазинам, как горячие пирожки! Потом начали производить нашу знаменитую сузунскую крышку для консервации. Она и сейчас имеет устойчивый спрос на территории по крайней мере всей Западной Сибири.

— Как пришла идея производить крышку?

— Опять же в обстановке жесточайшего дефицита на это изделие мы купили станок в Новосибирске, несколько прессов к нему. Настроили станок чуть ли не на задворках гаражей, а затем освоили производство. Со временем добавили шелкографию — печать на крышке. Еще чуть позже купили оборудование для производства пакетов. Каждый год мы добавляли в линейку что-то новое, расширяя ассортимент. Оборудование стали использовать для производства самых разных изделий.

— Что, на ваш взгляд, стало поворотным моментом в жизни компании?

— Внедрение современных технологий. Около 15 лет назад мы стали покупать современные станки для изготовления полиэтиленовой упаковки, на которых за один производственный цикл стало возможным вставлять в конструкцию изделия этикетку с очень высокой степенью защиты — ее практически невозможно было подделать. Эту упаковку мы начали поставлять таким гигантам, как Новосибирский жировой комбинат и компания «Инмарко» (сегодня — «Юнилевер». — «КС»).

— Какая продукция сегодня пользуется наибольшим спросом?

— В зимний период компания освоила производство поликарбонатных лопат. Здесь мы нашли свою нишу — оказались по сути единственными, кто производит такие лопаты в России. Они и по дизайну симпатичные, и качество у них отличное.

Кроме этого, выпускаем пластиковые ящики под рассаду, тару под майонезы, шашлыки, фасовочные пакеты, ведра и многое другое. Продукцию поставляем по всей России и в ближнее зарубежье — Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Применение новых технологий позволило снизить себестоимость ряда изделий и, соответственно, цену на них для потребителей. У нас постоянно одна продукция уходит — другая приходит. Жизнь не стоит на месте, и мы учитываем требования рынка.

— В чем ваше преимущество перед другими производителями?

— В рамках применения одних материалов нам удается совмещать совершенно разные технологии. Это дает конкурентное преимущество — когда одно производство начинает проседать, сразу запускается другое. Выглядит это так: на тех же технологических линейках, с использованием того же самого сырья начинаем делать другие изделия, при этом не меняя источники поступления сырья, большинство из которых — российские.

— Насколько широко на предприятии применяются современные технологии и роботизированная техника?

— Основные акционеры АО «Эффект» постоянно держат руку на пульсе новых технологий, посещают крупные международные выставки. На них мы видим, как развивается отрасль и что необходимо делать, чтобы не оказаться в аутсайдерах.

Если раньше у нас численность работников доходила до 500–550 человек, то теперь, с открытием роботизированных линий, отпала необходимость в таком огромном штате. Сейчас в компании трудятся специалисты, способные обслуживать новую технику и получающие очень достойную зарплату. Общий штат сотрудников составляет 170 человек. Также мы постоянно ведем поиск новых клиентов, которые тоже готовы внедрять у себя новые технологии и вкладывать в это деньги.

— Как повлияли все эти перемены на объемы производства?

— Объемы производства увеличились. За высокие производственные показатели, а также за участие в общественной жизни на своей территории АО «Эффект» имеет награды от губернатора Новосибирской области. Кроме того, мы являемся неоднократными победителями многих профильных выставок.

— Какие преимущества компания предоставляет своим заказчикам?

— Мы работаем в том числе по пресс-формам заказчика. Это дает нашим партнерам существенное преимущество по цене. Кроме того, компании в таком случае имеют возможность тщательно изучить наше производство, и если есть необходимость, предъявить свои требования к его организации. Мы, как правило, всегда идем навстречу.

— Как складывается работа компании с торговыми сетями?

— Торговые сети сегодня ругают все кому не лень. Не хочется продолжать эту линию. Отмечу только, что торговые сети являются мощным стимулом для бизнеса. Когда туда заходишь — резко увеличиваются объемы продаж. Но с другой стороны, 10–15 лет назад рыночные условия были более справедливыми по отношению к производителям. Мы имели право выбора и могли торговаться. Сейчас торговых сетей не так много, и рынок, по сути, монополизирован.

— В современном обществе обсуждение производства из полиэтилена и пластмасс невозможно без рассмотрения связанных с этим экологических проблем. Известно, что ряд европейских стран уже отказываются от использования полиэтиленовых пакетов, заменяя их бумажными. Задумывались ли вы о таких перспективах?

— Любой, кто занимается бизнесом, понимает, что нельзя оставаться неизменными и жить десятилетиями, не меняя технологий. Считаю, что озабоченность многих экологией абсолютно правильная. И сейчас действительно появляются технологии и материалы, которые позволяют быстрее разлагаться продукции до уровня атома.

Но, к сожалению, пока это очень дорогие технологии и материалы. Пока я не вижу предпосылок к тому, что в ближайшие 10–15 лет мы откажемся, скажем, от пластмассовых детских игрушек, контейнеров или ведер.

— На ваш взгляд, биоразлагаемые материалы могут стать доступнее?

— Уверен, мы должны к этому прийти. Например, когда только начинался наш бизнес, то мы ориентировались на одноразовые изделия: «купил — использовал — выбросил». Сейчас уже не производим одноразовую продукцию, поскольку рынок переформатировался. Люди предпочитают пакеты, которые можно многократно и длительно использовать. Например, в Европе сегодня уже действуют ограничения на толщину пакетов, которая не должна быть меньше 15 микрон. Ведь тонкие пакеты дешевле, их можно бесплатно раздавать, а значит — чаще выбрасывать.

Следующим этапом, скорее всего, станет то, что биоразлагаемые материалы заменят большую часть полимеров. Впрочем, применение таких материалов уже и сейчас широко декларируется некоторыми производителями. Но бывает так, что слово используется, люди на него «покупаются», а на самом деле никакого биоразложения в технологию не заложено. Для этого необходим прием соответствующих законов на государственном уровне.

— В чем же главный фактор успеха вашего предприятия?

— Наши акционеры всегда уделяли большое значение подготовке кадров. Многие сотрудники прошли обучение за границей — в Италии, Швейцарии. Для этого мы никогда не жалели денег. Большое значение в достижении успеха играет и постоянное изучение рынка. Да, в этом у нас, как и у всех, случались просчеты.

Думаю, одно то, что нам столько лет удается заниматься бизнесом, — это уже большое счастье. Но еще больший успех придет, когда в обществе поменяется отношение к производственникам. Я имею в виду людей рабочих профессий — простых слесарей, электриков. Очень важно вернуться к тому времени, когда эти профессии были привлекательными и уважаемыми. Считаю, что люди этого заслужили! Наша компания априори поддерживает своих сотрудников и выполняет на 100% свои обязательства — как по всем полагающимся выплатам, так и по предоставлению полного пакета социальных услуг.

Подробнее с продукцией и услугами АО «Эффект» можно ознакомиться на сайте www.efnsk.ru.

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