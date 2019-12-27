В Кремле обсудили этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заседание прошло 26 декабря.

В заседании государственного совета по вопросам аграрной политики, которое провёл президент РФ Владимир Путин, принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Регион нацелен на активное участие в новой программе «Комплексное развитие сельских территорий» и уже представил в минсельхоз РФ свои проекты развития сельских территорий, сообщает пресс-служба.

В ходе совещания обсудили вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Отдельное внимание было уделено итогам развития АПК, задачам, стоящим перед отраслью, подготовке кадров для села, а также обеспечению сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

«Темпы развития производства и объем финансирования, направляемый на поддержку сельхозпроизводителей, выше чем темпы финансирования развития инфраструктуры сельских населенных пунктов: социальной, транспортной, инженерной. Именно на устранение этих диспропорций будет направлена вновь принятая программа комплексного развития сельских территорий. Новосибирская область планирует принимать активное участие в ее реализации», — заявил Андрей Травников.

Напомним, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» начнет работу с 2020 года. На реализацию госпрограммы в регионах РФ в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей.

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