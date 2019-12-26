Адвокат Николай Украинцев подтвердил «Континенту Сибирь», что фигуранты по делу о хищениях в клинике Мешалкина компенсировали большую часть материального ущерба, нанесение которого им инкриминирует следствие.

Как стало известно «Континенту Сибирь» экс-руководитель Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина (НМИЦ) Александр Караськов, его экс-заместитель и супруга Ирина Бойцова, а также еще один экс-заместитель директора клиники Евгений Покушалов возместили Министерству здравоохранения РФ чуть более 850 млн рублей.

Напомним, что Александр Караськов, Ирина Бойцова и Евгений Покушалов проходят по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1,3 млрд рублей. Дело возбуждено и расследуется Управлением ФСБ России по Новосибирской области. В ноябре по ходатайству следствия, с которым начали сотрудничать в августе этого года Караськов и Бойцова, мера пресечения супругам была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Евгений Покушалов был направлен под домашний арест на несколько месяцев раньше.

По словам адвоката, представляющего интересы Евгения Покушалова, Николая Украинцева, возмещение ущерба на стадии предварительного расследования – это достаточно позитивный шаг в дальнейшей процессуальной судьбе фигурантов дела. Участники следствия, по его мнению, предпринимают серьезные шаги для того, чтобы «минимизировать возможные негативные последствия в результате тех деяний, которые следствием расцениваются как правонарушения, преступления, которые устанавливаются в ходе следственных действий».

Адвокат выразил надежду, что «здравый смысл в логике действия фигурантов восторжествовал». «Я расцениваю [возмещение ущерба] позитивно в плане дальнейшей процессуальной судьбы. Точку ставит суд, но в любом случае при рассмотрении дела эти обстоятельства будут учитываться. Не исключено, как смягчающие, которые характеризуют как самих фигурантов, так и их отношение к содеянному», – отметил Николай Украинцев.

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