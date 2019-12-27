В Краснозерском районе Новосибирской области новоселами стали 34 человека. Ключи от нового жилья вручил министр ЖКХ региона Денис Архипов.

Жители поселка Краснозерское переселены в новый 45-квартирный дом. На эти цели из бюджета области в 2019 году выделено почти 35 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства. 26 декабря министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов провел торжественную церемонию вручения комплектов ключей.

«Расселение аварийного жилого фонда в р.п. Краснозерское в 2019 году велось в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства региона. Задачи по проведению данной работы обозначены в национальном проекте «Жилье и городская среда», в том числе направленном на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. И решать эти задачи особенно приятно, видя на местах счастливые семьи-новоселы, получившие возможность повысить качество и комфорт своей жизни», – сказал Денис Архипов.

Для переселения построено и предоставлено более 846 кв. м жилья. Всего в Новосибирской области в 2019 году будет расселено 11,6 тысяч кв. м аварийного жилья, новые квартиры получат 717 человек.

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