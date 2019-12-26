С июля 2020 года в Новосибирской области вырастут тарифы ЖКХ

Анна Сугатова
 
Фото: kvnews.ru

Власти Новосибирской области утвердили повышение тарифов на коммунальные услуги со второго полугодия 2020 года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.

Согласно документу, тарифы на горячую воду, водоотведение и отопление вырастут на 6%. Газоснабжение подорожает на 5,5%, холодная вода – на 4,9%, а электроснабжение — на 4,5%.

Для муниципалитетов Новосибирской области тарифы поднимутся в среднем на 4,9%.

 

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