Реконструкция аэровокзального комплекса Горно-Алтайска завершится к концу 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.
«Реконструкция, если сложится хорошо, к концу 2021 года необходимо ее завершить, чтобы сезон 2022 года встретить в новом реконструированном аэровокзальном комплексе», — сказал журналистам гендиректор аэропорта Сергей Круглов.
Ранее «Континент Сибирь» писал, что аэропорт собираются реконструировать в два этапа. Начальная цена проектирования, исходя из конкурсной документации, составляет 10 млн рублей.
На время работ аэропорт будет работать в штатном режиме.