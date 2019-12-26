Реконструкция аэровокзального комплекса Горно-Алтайска завершится к концу 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.

«Реконструкция, если сложится хорошо, к концу 2021 года необходимо ее завершить, чтобы сезон 2022 года встретить в новом реконструированном аэровокзальном комплексе», — сказал журналистам гендиректор аэропорта Сергей Круглов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что аэропорт собираются реконструировать в два этапа. Начальная цена проектирования, исходя из конкурсной документации, составляет 10 млн рублей.

На время работ аэропорт будет работать в штатном режиме.

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