25 декабря в большом зале правительства Новосибирской области состоялось ежегодное Торжественное награждение предприятий и организаций России за победу в Международном конкурсе качества «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ — ГЕММА-2019».

В столице Сибири это событие собирает представителей бизнеса со всей страны уже 18-й год подряд. На этот раз в числе победителей отборочного этапа Конкурса «ГЕММА» были озвучены имена 163 предприятий из 71 региона РФ, которые смогли продемонстрировать высокое качество своей работы на этапе прохождения независимой экспертной оценки производимой продукции и сервиса.

Несмотря на погодные условия, приехать и получить высшую награду — Золотую медаль Проекта ГЕММА-2019 смогли не только компании Новосибирской области, но и руководители предприятий из таких субъектов РФ как Приморский край и Камчатский край, Республика Бурятия, Краснодарский край и многие другие.

В 2019 году Организационный комитет конкурса провел плановую работу в 7 Федеральных округах России и на территории иностранных государств.

Компании-победители и участники Конкурса в составе официальной делегации Проекта «ГЕММА» совершили поездки в Китай, Бразилию, Африку и другие страны.

В декабре 2019 года представительство Проекта ГЕММА в Москве приняло участие в работе международного гражданского форума в отделении ООН в Женеве, организованном при содействии постоянного представительства России при женевской штаб-квартире ООН.

Таким образом конкурс качества «ГЕММА» представил не только Новосибирскую область но и всю Российскую Федерации на масштабных международных мероприятиях и площадках.

Что касается победителей Отборочного этапа Конкурса «ГЕММА-2019» — теперь эти компании выйдут в финальный этап Проекта, где смогут претендовать на высшую награду — Золотую статуэтку «ГЕММА». Итоги Финала будут подведены в апреле 2020.

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