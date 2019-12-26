«Кузбассразрезуголь» приобрела пять новых топливозаправщиков на базе автомобилей КАМАЗ, предназначенных для заправки дизельным топливом горнотранспортного оборудования.

Две машины оснащены двухкамерными резервуарами общим объемом 11 м³ и три машины с резервуарами по 16 м³. На топливозаправщиках установлено автоматическое специальное оборудование, которое позволяет работать в автоматизированной информационной системе комплексного учета топлива и перевозимых грузов (АИС КУТиПГ, разработчик системы — ООО «УГМК-АСК»).

«Раньше оборудование для подключения топливозаправщиков к автоматизированной системе учета топлива специалисты «УГМК-АСК» устанавливали уже после получения нами машин, и это требовало некоторых конструктивных доработок. Теперь монтаж происходит непосредственно на заводе-изготовителе, — комментирует заместитель директора по эксплуатации ОСП «Автотранс» (предприятие АО «УК «Кузбассразрезуголь») Виктор Шевелев. – Новые топливозаправщики будут направлены на Бачатский, Кедровский и Моховский угольные разрезы – филиалы компании, в которых уже функционирует или внедряется АИС КУТиПГ».

Помимо контроля и учета расхода топлива, система АИС КУТиПГ позволяет в режиме онлайн осуществлять контроль состояния и передвижения технологических транспортных средств (простоев, фактического пробега, учет рабочего времени и стиля вождения), а также весовой контроль при погрузке и выгрузке перевозимых грузов и т.д.

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