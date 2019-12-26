23-24 декабря 2019 в Новосибирске прошла ежегодная итоговая конференция “Дни участника ВЭД” Новосибирской области: государственная поддержка экспорта в регионе, актуальные аспекты законодательства по экспорту, изменения и дополнения, итоги 2019 и план на 2020 год».
Признанные эксперты региона обменялись лучшими стратегиями ведения внешнеэкономической деятельности, а также повысили свой уровень информированности в экспортном секторе. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Новосибирской области.
23 декабря была проведена серия мероприятий:
- Презентационная площадка «Экспортная деятельность Новосибирской области: Лучшие практики за 2019»;
- Workshop: «Основные направления развития экспорта Новосибирской области на 2020 год»;
- Практикум «Важные аспекты внешнеторгового контракта: документальный аспект».
24 декабря в рамках конференции состоялось заседание Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области. С приветственным словом выступил председатель совета — первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Главной темой заседания стало подведение итогов реализации региональных проектов, основные аспекты которого в своем докладе осветил и.о министра экономического развития Решетников Лев Николаевич.
Завершила конференцию пленарная сессия «Вектор развития внешнеторгового потенциала предпринимателей Новосибирской области. Стратегия на следующий год — 2020».