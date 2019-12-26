Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел итоговую встречу с журналистами по уходящему 2019 году. Общение прошло в формате «без галстука». В ходе встречи обсуждались вопросы бизнеса, транспорта, мусорной реформы, планов на 2020 год, а также самый значимый проект 2019 года, по личному мнению главы города.

По словам Анатолия Локтя, на текущий момент прослеживается тенденция изменения приоритетов у новосибирских предпринимателей. «У них изменился подход, стал более социальным. Стал выходить за рамки вопроса только получения прибыли, затрагивать и городские проблемы», — подчеркнул мэр.

На вопрос о самом ярком впечатлении уходящего года Анатолий Локоть отметил, что им стал проект реконструкции Монумента Славы. Напомним, что к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе провели реконструкцию мемориала.

В ходе обсуждения темы вывоза мусора глава города отметил, что МУП «САХ» («Спецавтохозяйство») является предприятием с хорошей экономикой, обслуживающее два основных полигона. Кроме того, компания обеспечивает весовой и видеоконтроль коммунальных отходов. «Вытеснить «САХ» я не позволю. Это санитарная безопасность города», — сказал Локоть.

В планах на 2020 год мэр обратил внимание на строительство станции метро «Спортивная». Объект предназначен для проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Станция должна расположиться на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

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