В Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва 13 декабря прошло празднование 15-летия АО «ХК «Сибирский цемент».

Как сообщают в компании, в нем приняли участие не только представители коллектива предприятий холдинга, но и руководители, возглавлявшие компанию в разное время. И среди них есть те, с кем «Сибцем» последние несколько лет вел судебные споры. Это обстоятельство тем более интересно, что само мероприятие проходило исключительно в корпоративном формате, «для своих». Как отмечается в пресс-релизе, на празднике присутствовал Андрей Кириков, член Совета директоров АО «ХК «Сибцем» в 2004-2008 годах. Он представлял команду первых менеджеров того периода, когда президентом компании был Андрей Муравьев. Андрей Кириков поздравил команду нынешних руководителей «Сибирского цемента» с юбилеем компании, высоко оценил результаты, достигнутые холдингом, и пожелал присутствующим новых успехов.

А ранее поздравлениями обменялись Олег Шарыкин и Андрей Муравьев — президент «Сибирского цемента», член Совета директоров в 2004-2008 годах. Г-н Муравьев (в настоящее время — акционер и член Совета директоров платежных систем Qiwi) подчеркнул, что «Сибцем» сегодня «не просто является одним из лидеров рынка, но и сохраняет потенциал роста – это результат совместной работы акционеров, топ-менеджмента холдинга и сотрудников его предприятий».

Между тем, еще в октябре 2014 года компания официально заявила о судебных разбирательствах со своими бывшими топ-менеджерами, список которых возглавляли Андрей Муравьев и Андрей Кириков. В этом сообщении акцентировалось, что претензии холдинга к своим экс-руководителям носят исключительно финансовый характер и лежат в рамках правового поля.

Источник в руководстве холдинга подтвердил «Континенту Сибирь», что на текущий момент «все имевшие место противоречия устранены и взаимные претензии полностью отсутствуют». И взаимные поздравления об этом свидетельствуют.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.