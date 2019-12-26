Президент сменил руководство в омских силовых и надзорных ведомствах

Президент России Владимир Путин накануне вечером подписал указ, освобождающий от занимаемой должности прокурора Омской области Анастаса Спиридонова и главу УМВД Омской области Леонида Коломийца.

Указ размещен на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, Леонид Коломиец назначен руководителем УМВД России по Тюменской области. Сейчас управление МВД по Омской области возглавляет временно исполняющий обязанности начальника полковник полиции Вячеслав Крючков. Этим же указом на пятилетний срок прокурором Ставропольского края назначен бывший первый заместитель омского прокурора Спиридонова Александр Лоренц, чья кандидатура на этот пост была поддержана ставропольскими депутатами еще в октябре текущего года. Предшественник Лоренца на посту ставропольского прокурора, Анатолий Богданчиков в соответствии с указом назначен на пятилетний срок прокурором Республики Алтай.

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