Из Новосибирской области экспортировано более 350 тысяч тонн продукции АПК на сумму 202 миллиона долларов. Товары идут в Китай, Монголию, Казахстан, Киргизию, Беларусь.

В ходе заседания Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при губернаторе региона министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко представил показатели развития экспорта продукции АПК.

«По состоянию на 24 декабря 2019 года из Новосибирской области экспортировано более 350 тысяч тонн продукции АПК на сумму 202 миллиона долларов. Это уже 116% от запланированных на 2019 год объемов экспорта, – отметил Евгений Лещенко.

На данный момент, по словам министра, значимыми региональными экспортерами – производителями продукции АПК являются АО «Новосибирская птицефабрика» (субпродукты цыпленка-бройлера), ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская» (куриное яйцо), ООО «Евсинский Комбинат Хлебопродуктов» (продукты перемола), ООО «ФИШ МЕН» (филе речной рыбы), ООО «Карачинский источник» (минеральные воды), ООО «Елей Трейд» (масложировая продукция), ООО «Купинское мороженое», ОАО «Новосибхолод», ООО «Гроспирон» (мороженое), АО «АБ ИнБев Эфес» в Новосибирске и АО «Сибирский ЛВЗ» (алкогольные напитки) и ряд других предприятий.

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены механизмы государственной поддержки экспортеров в виде субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщает пресс-служба правительства. Кроме того, в 2019 году введена новая мера поддержки – льготное кредитование предприятий, производящих экспортно-ориентированную продукцию. Для получения кредита на льготных условиях – от 1 до 5% годовых, заемщику необходимо заключить с минсельхозом РФ соглашение о повышении конкурентоспособности, закрепляющее обязательства предприятия по производству экспортной продукции.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает достижение к 2024 году объемов экспорта продукции АПК Новосибирской области на сумму в 440 млн долларов. Основой экспорта станут мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также «прочие продукты», к которым относятся семена рапса, сои, льна масличного.

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