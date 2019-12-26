Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук провел пресс-завтрак с активистами молодежного движения и представителями СМИ, на котором подвел итоги 2019 года.

«Безусловно, минувший год был успешным для молодежной политики Новосибирской области. Мы открыли региональный ресурсный центр добровольчества и ресурсный центр российского движения школьников. Новосибирская область второй раз победила во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» и получила федеральную субсидию на развитие волонтерской деятельности в размере более восьми миллионов рублей. Новосибирская область вошла в семерку лучших регионов России по реализации государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации», — сказал Сергей Федорчук. Кроме того, по словам главы минобразования, региональный форум «PROрегион» получил на федеральном уровне высокую оценку. Было решено, что в 2020 году форум сменит название на «Сибирь здесь» и приобретет статус окружного.

Министр также отметил, что успехи минувшего года, это, прежде всего, заслуга огромной команды общественного движения – волонтеры, студотряды, РДШ. На данный момент волонтерский корпус насчитывает порядка 100 тысяч человек.

Всего в течение года на реализацию молодежных проектов из федерального бюджета было получено 23 гранта. Их общая общая сумма составила более 25 миллионов рублей.

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