В Северном и Чулымском районах Новосибирской области будут работать передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы).

В рамках национального проекта «Культура» до конца года еще четыре автоклуба поступят в Маслянинский, Чановский, Мошковский и Куйбышевский районы, сообщает пресс-служба.

«Приобретение многофункциональных передвижных культурных центров, которые буквально за полчаса превращаются в полноценный концертный зал или кинотеатр, позволит нам на качественно новом уровне вовлечь в культурную повестку жителей районов, где нет стационарных объектов культуры», – отметил глава министерства культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Планируется, что в 2020 году в регионе пройдет около 600 мероприятий, организованных с использованием мобильных культцентров — программы для детей, для людей старшего поколения, кинопоказы и др.

Автоклубы являются товаром отечественного производства и укомплектованы звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором, сценой – трансформером, а также оснащены интернетом, что позволит проводить онлайн-трансляции культурных проектов.

Возможно, что в будущем году в регионе появится еще семь передвижных культурных центров появятся, которые будут обслуживать население Колыванского, Венгеровского, Татарского, Сузунского, Баганского, Барабинского, Карасукского районов Новосибирской области. Общая стоимость центров в 2019 году составляет 33,31 млн рублей, из которых 31,98 млн рублей приходится на федеральный бюджет, 1,33 млн рублей – бюджет области.

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