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Пять самых читаемых материалов месяца

Фигуранты по делу о хищениях в клинике Мешалкина возвращают деньги государству

Адвокат Николай Украинцев подтвердил «Континенту Сибирь», что фигуранты по делу о хищениях в клинике Мешалкина компенсировали большую часть материального ущерба, нанесение которого им инкриминирует следствие.

Стало известно место главы Новосибирской области Андрея Травникова в рейтинге российских губернаторов

Федеральный Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое исследование за 2019 год, в котором эксперты дали оценку деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

Банк «ВТБ» заявил о намерении требовать банкротства ООО «Купинское мороженое».

Руководитель новосибирского НИИТО не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной

Исполняющий обязанности директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин не теряет надежды найти общий язык со всеми заинтересованными сторонами, отметил «Континент Сибирь» 12 декабря на его пресс-конференции, посвященной итогам работы института в 2019 году.

Земли новосибирских аграриев передали угледобытчикам по решению арбитража

Седьмой арбитражный апелляционный суд вынес решение в споре сельхозпредприятия «Завьяловское» из Тогучинского района Новосибирской области и угледобывающей компании «Регион-Ойл», потребовавшей изъять у аграриев около 500 Га сельхозугодий в рамках «государственных нужд».

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