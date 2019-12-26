Больше чем провайдер: как Электронный город решает задачи бизнеса

Если раньше бренд Электронный город Бизнес был только про базовые телеком-услуги в сфере B2B: широкополосный доступ в интернет и виртуальная LAN. То теперь компания решает много задач не специфичных для телеком-сферы. Например, упаковать начинающий бизнес всем необходимым под ключ.

Сейчас у Электронного города Бизнес более 25 000 клиентов. Компания предоставляет им общественный wi-fi (с возможностью собрать базу клиентов), видеонаблюдение, телефонию и облачную АТС, а также аренду места в дата-центре (Collocation) и оптического волокна. В арсенале есть и не самые типичные для интернет-провайдера услуги: охрана, прокладка кабелей по помещению, проектирование и установка пожарной сигнализации и беспроводного офисного оборудования.

После присоединения к «ЭР-Телеком холдингу» бренд Электронный город Бизнес масштабировал ряд своих сервисов, свое отношение к клиенту и свою любовь к каждому партнеру на общероссийский уровень. Теперь в масштабах всей страны можно оценить обслуживание и технологии Электронный город Бизнес.

Любая компания может собрать пакет услуг под свои цели. Провайдер готов предоставить все и сразу, и это удобно. На старте бизнеса: владельцам не нужно искать разных поставщиков услуг, согласовывать между ними сроки монтажа. А действующий бизнес может оптимизировать процессы: вместо уймы договоров на разные услуги и отслеживания сроков оплаты — решать вопросы в режиме «одного окна» у персонального менеджера. Который как семейный врач, знает историю взаимоотношений, точки для роста и больные места. Ему можно позвонить в любой день. Время решения технических проблем составляет от 3 минут и до 8 часов в сложных ситуациях.

Миссия компании состоит в том, чтобы взращивать клиентов и помогать им развивать свой потенциал. Если растет клиент — развивается и Электронный город Бизнес. Бренд стремится помимо базовых услуг, предложить клиенту наиболее эффективное решение. Например, сети популярных кофеен понадобился законный публичный wi-fi, чтобы собирать клиентскую базу и защититься от штрафов. Компании подобрали тариф с учетом пиковых точек по трафику в кофейнях, настроили оборудование и бесплатный личный кабинет для управления клиентской базой и лояльностью. Теперь кофейня самостоятельно отслеживает статистику по посетителям и проводит акции, которые дают результат: возвращает потерянных клиентов и привлекает новых. Работает с реальной аудиторией с помощью таргетированной рекламы.

Электронный город в целом всегда стремится быть в центре событий Новосибирска. Так с помощью видеокамер компании можно было наблюдать в режиме реального времени за строительством главной елки города

Электронный город Бизнес

​Г. Новосибирск, Коммунистическая, 40. БЦ Most. 3 этаж.

​г. Бердск, Красная Сибирь, 134​. 1 этаж

https://2090909.ru/

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