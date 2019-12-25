Следственный комитет проверит продажу села с людьми в Красноярском крае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о предполагаемой продаже красноярским бизнесменом поселка с фермой, складом и домами с живущими в них людьми.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, доследственная проверка будет проведена по результатам появившейся в СМИ информации. Ранее сюжет о селе Васильевка в Красноярском крае был показан в эфире НТВ.

По словам журналистов, объявление о продаже села было опубликовано на страницах популярного интернет-сервиса. Владелец предложил к продаже саму Васильевку, животноводческий комплекс и 45 домов. Стоимость он определил в 20 млн рублей. По данным телекомпании, земля села в 90-е годы была приватизирована бизнесменом для производства сельхозпродукции и получена им в бессрочное пользование. Позднее он объявил себя владельцем деревни, пытался брать с местных жителей оброк и заставлял работать на себя. Позвонившим по объявлению журналистам представители владельца деревни пояснили, что продадут ее только в хорошие руки.

В СК РФ уточнили, что Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.

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