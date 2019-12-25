В Северодвинске на предприятии «Севмаш» торжественно выведена из эллинга атомная подводная лодка нового поколения «Новосибирск».
Команду на вывод дал директор предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан второго ранга Максим Шпирко. От мэрии города Новосибирска в торжественной церемонии принял участие заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник управления культуры мэрии Владимир Державец.
«Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки «Новосибирск», — сказал на церемонии Сергей Воронько.
«Новосибирск» является подлодкой модернизированного проекта «Ясень-М», лодки которого считаются самыми дорогими кораблями российского военно-морского флота. Кроме «Новосибирска», на воду спущена только одна подлодка этой серии – в 2019 году в состав Северного флота вошел головной корабль проекта «Северодвинск».