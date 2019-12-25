Основатель новосибирского мультибрендового дилера «Фастар» Константин Стефанов торжественно открыл дилерский центр Mazda в Самаре. Напомним, что на сегодня «Фастар» официально представляет в Новосибирске Mazda, Subaru, Mitsubishi, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Компания «Самара-Авто», соучредителем которой является Константин Стефанов торжественно открыла новый дилерский центр Mazda в Самаре. В церемонии открытия принял участие бессменный глава «Мазда Мотор РУС» Йорг Шрайбер. Стоит отметить, что технический запуск салона Mazda в Самаре на Московском шоссе состоялся еще в августе 2019 года. Ранее на этой площадке располагался салон Volvo. По данным «Автобизнесревю», общая площадь дилерского центра составляет 654 кв.м., сервисная зона оснащена тремя постами сервиса.

Помимо Mazda компания представляет в Самаре бренды Volvo, Skoda, Lada и Mercedes-Benz.

Напомним, что 18 декабря состоялось торжественное открытие дилерского центра Volkswagen компании «Фастар» в Новосибирске при участии главы марки в России Томаса Мильца. В начале следующего года ожидается торжественный запуск дилерского центра Mercedes-Benz компании «Фастар».

Также стоит отметить, что именно «Мазда Мотор РУС» в 2019 году была признана лучшим автодистрибьютором по версии дилеров с точки зрения условий сотрудничества.

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