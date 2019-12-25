Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области заключил контракты с компаниями-перевозчиками мусора на 2020 год.

По результатам проведенных электронных аукционов подписаны контракты с ООО «Айсберг» на 982,4 млн рублей и ООО «ПМК «Агролесомилеорация» на 7,7 млн рублей. Они буду обслуживать четыре района Новосибирска, город Обь и больше десяти районов Новосибирской области, сообщает пресс-служба регоператора. Ранее указанные организации не сотрудничали с компанией «Экология-Новосибирск».

Также договоры подписаны с ООО «СибирьЭкоТранспорт» (Болотнинский район), ИП Волкова ИА (Дзержинский, район города Новосибирска, Татарский, Венгеровский, Усть-Таркский, Чановский районы), ООО СК «Родник» (Калининский район города Новосибирска), ООО «Чистый город 2» (Тогучинский район).

Прямые контракты заключены с ООО «СЕРВИС-ЭКО» (Краснозерский, Кочковский и Доволенский районы). ООО «СибЭСКО» и ООО «ЭкоСервис» буду осуществлять свою деятельность в Мошковском, Колыванском, Купинском, Чистоозерном районах, Советском и Центральном районах Новосибирска, Бердске и Кольцово. Транспортирование отходов в Первомайском и Железнодорожном районах города Новосибирска и поселке Краснообск будет осуществлять МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

«Считаю, что договорная компания завершена вполне успешно, все районы области будут обслуживать надежные организации. На сегодняшний день начались подготовительные работы», — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

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