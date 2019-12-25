Правительство Забайкальского края заключило дополнительное соглашение с минэкономразвития РФ об удвоении финансирования мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2020 году.

По словам вице-премьера края — главы регионального минэкономразвития Александра Бардалеева, на эти цели направят около 140 млн рублей.

«В 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае выделяли 80 млн рублей. В этом году сумму финансирования увеличили почти в десять раз — до 745 млн рублей. Мы подписали дополнительное соглашение с Минэкономразвития РФ по увеличению суммы и на 2020 год, она фактически увеличена в 2,2 раза (относительно первоначально определенной региону суммы). В 2020 году она превысит 140 млн рублей», — рассказал журналистам Александр Бардалеев.

Также министр сообщил, что региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и гарантийный фонд Забайкальского края усилили работу по поддержке предпринимателей, предоставляя минимальную ставку – региональный фонда в размере 3,25%, гарантийный фонд — 0,75%.

Ранее правительство РФ дополнительно предоставило Забайкальскому краю 500 млн рублей на поддержку предпринимательства, итоговая сумма в 2019 году составила почти 750 млн рублей.

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