Симкоматы или терминалы по продаже SIM-карт с технологией распознавания личности и документов (паспорт, абонентский договор) появились в России в 2018 году. Самый первый автомат был установлен в аэропорту Внуково, позднее они появились и в других локациях Москвы и других крупных городов. А 25 декабря заработал первый симкомат в Сибири. Пилотным городом стал Новосибирск.

Устройство установлено в бизнес-центре «Новая высота» на улице Фрунзе, рядом с ТРЦ «Сибирский молл». Теперь с его помощью сотрудники и посетители бизнес-центра могут получить SIM-карту всего за несколько минут. Для этого нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. Устройство автоматически сверяет фото в паспорте с лицом пользователя и после идентификации бесплатно выдает ему SIM-карту. Терминал оборудован технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи.

Оператором, установившим первый в Сибири симкомат, стал МТС.

«Новый смарт-терминал позволяет сократить время получения sim-карты в несколько раз, что, конечно же, особенно удобно для обитателей крупного бизнес-центра. Кроме того, проект сокращает расходы розницы с точки зрения перераспределения нагрузки на персонал близлежащих салонов МТС, – прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – После успешного тестирования мы планируем установить симкоматы в ключевых МФЦ Новосибирска».

Ранние версии терминалов для выдачи SIM-карт были достаточно ограничены по функционалу – прокомментировали в МТС. Они появились в 2016 году и позволяли всего лишь выдать дубликат карты действующему абоненту оператора. Терминалы с распознаванием личности, позволяющие подключать новых абонентов, заработали с 2018 года в Москве и Казани.

Ранее возможность установки в Новосибирске терминалов для продажи SIM-карт оценивал директор сибирского филиала Tele2 Дмитрий Кромский в интервью «Континенту Сибирь». По его словам, такой аппарат окупает себя только в локациях с большим трафиком, например, в крупных аэропортах. Большой жилмассив с торгово-развлекательным и бизнес-центром, который еще продолжает расширяться, может стать хорошей пилотной площадкой.

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