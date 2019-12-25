Суд оправдал экс-директора новосибирского планетария

Октябрьский районный суд Новосибирска в среду вынес оправдательный приговор бывшему руководителю Большого новосибирского планетария, астроному Сергею Масликову, которому ранее вменяли взятку и отмывание денежных средств.

Как сообщила «Континенту Сибирь» представляющая интресы Сергея Масликова в суде адвокат Елена Добрицкая, обвиняемый был полностью оправдан по всем эпизодам, судьи также объяснили ему право на реабилитацию.

Напомним, Сергей Масликов был задержан в феврале 2018 года. По версии следствия, занимая тогда должность руководителя планетария, он сдавал в аренду дорогостоящее оборудование, астроному грозило три года тюрьмы. Позже дело переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. Сам обвиняемый пояснял, что тратил полученные за аренду деньги на нужды планетария, что подтверждалось бухгалтерскими документами. Сергея Масликова поместили в СИЗО, позже – под домашний арест.

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