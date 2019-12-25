ЖК «ОНЕГА»: место силы для творческих людей

«Онега» — свежий и яркий масштабный проект от ГК «Стрижи», воплощающийся в жизнь в Калининском районе Новосибирска. Это не просто очередные новостройки, штампуемые друг за другом в сжатые сроки. Здесь на территории царит своя атмосфера и чувствуется особая внутренняя энергетика.

«Онега» — это целый квартал с собственной сильной идеологией. Как отмечают представители застройщика, это первый проект, который был создан на эмоциях. Сначала были заложены смыслы, а уже на этих смыслах формировалась концепция. Во время создания комплекса были исследованы культурологические и исторические особенности жизни северян, изучены архитектурные элементы их поселений. Идея «Онеги» зародилась именно в этих местах.

Комплекс имеет своенравный, но добродушный характер. Каждый сантиметр буквально пропитан духом Севера, его мощью, знаниями, внутренней силой — это чувствуется с порога, с первых этапов строительства. Здесь все максимально честно, без ретуши, как есть. Стоит лишь зайти на площадку — и перед вами сформированный облик. Органичный, со своим архитектурным лицом. И даже у строителей лица одухотворенные! А по ощущениям — как будто на этом месте мы уже встречались раньше. Все знакомо, тянет сюда снова. История «Онеги» — это история человека, который живет здесь и сейчас, чувствует по-настоящему, слушает сердцем.

Жилой комплекс занял свое уютное местечко в микрорайоне Родники на пересечении Красного проспекта и ул. Тюленина. Расположение является одной из ключевых особенностей этого ЖК. Здесь можно столкнуться с некоторой территориальной обособленностью, частичной изолированностью, которая только на руку воплощенной идее: люди имеют доступ ко всем важным инфраструктурным объектам, но при этом сохраняют внутреннее спокойствие, не теряют личное пространство, а ощущают его.

Несмотря на уединение, фасады зданий выходят на оживленную улицу. Здесь есть душа, есть покой и уверенность, а также все, что необходимо для современного жителя: крупный спортивно-оздоровительный центр, гипермаркеты и магазины, кинотеатры, детские сады. Ближайшая общеобразовательная школа находится в семи минутах ходьбы от жилого комплекса.

В центре города подобная концепция не раскрылась бы максимально. Скученность и плотная застройка могут сдавливать простор фантазии своими жесткими рамками. А всеобъемлющая активность и вовсе способна отвлекать от главной мысли. Физически невозможно в таких условиях в полной мере прочувствовать свободу и силу, которая вложена в проект.

Выбранный урбанистический стиль прекрасно вписывается в инфраструктуру района: отголоски природы и оформление домов создают общую уникальную картину. Здесь нет ничего, что выбивалось бы из гармоничного образа. Все сочетается и переплетается между собой, создается приятное и благородное многозвучие.

Первая очередь строительства включает в себя четыре дома высотой 9–10 этажей. И именно такое решение подчеркивает ту индивидуальность, которую несет в себе квартал. Небоскребы могли бы сместить фокус внимания, нарушить целостность и уютную обстановку внутри комплекса.

При этом дома лишены монотонности и однообразия. Они выглядят самодостаточными и интересными благодаря особенностям решения фасадов. Стоит отметить, например, трехэтажную мансардную кровлю с окнами-люкарнами — «визитную карточку» второго и четвертого домов «Онеги». Они представляют собой прямоугольные в плане призмы с усеченной плоскостью с одной стороны на уровне 7–9-го этажей.

Невозможно пройти мимо еще одного композиционного приема — противопоставления глухих участков кирпичных стен и остекленных поверхностей, которых в домах предусмотрено довольно много. Большинство комнат имеют окна в пол. Днем остекленные поверхности будут представлять собой темные «впадины» на светлом фоне стен, а в темное время суток — светящиеся изнутри цветные пятна, более выразительные, чем обычно, благодаря увеличенным размерам окон. А какие закаты вырисовываются в этих огромных окнах! Глядя на них, сам невольно становишься художником.

Внешне дома выглядят шероховатыми и бархатистыми благодаря фактуре выбранного кирпича. Внутри планируется несколько отдельных зон для отдыха, детских игр и спортивных занятий. Парковочные зоны предусмотрены снаружи ЖК, по периметру.

Во дворе будут широко использованы натуральные материалы — дерево, камень и мох, а во второй очереди «Онеги» запроектированы палисадники. Кроме того, появятся дивные качели, антуражные мельницы, лодки и лавки. Еще одна уникальная особенность — тропа здоровья длиной в один километр, которая будет проходить через всю территорию. Она будет менять свою фактуру, но не будет прерываться. Именно подобные элементы благоустройства и сама природа послужат связующим звеном между личным и общественным пространством человека и смогут настроить его на правильный лад.

Пространство в «Онеге» подходит для тех, кто ищет что-то честное и рациональное. Здесь каждый сможет разместиться с комфортом, прогуляться во внутреннем дворе, насладиться зеленью и закатами, а также подобрать для себя подходящую планировку — их вариативность и нестандартность впечатляют!

Так, в одной из квартир представлено сразу два входа на разных этажах, имеются два отдельных балкона и лестница, грамотно зонирующая внутреннее пространство. Через большие окна проникает большое количество света, видны пленительные рассветы — сразу же хочется жить и творить!

У «Онеги» есть свое лицо и характер, а значит, есть чем гордиться. Этим «Стрижи» удивляют! Каждый раз застройщик идет дальше, смотрит на город свежим взглядом и, не зацикливаясь на одной идее, преподносит жителям новый архитектурный деликатес. Каждое следующее решение не похоже на предыдущее, и это действительно дает людям возможность прислушиваться к внутреннему голосу и выбирать свой стиль жизни!

На сегодня во второй очереди ЖК «Онега» уже возводят этажи.

Приезжайте к нам в гости, мы проведем персональную экскурсию по нашему волшебному проекту и поможем выбрать квартиру мечты!

Запись на экскурсию: gk-strizhi.ru/articles/onega-start-prodazh.

Группа компаний «Стрижи»

ООО «Специализированный застройщик «Онега»

Проектная декларация: https://gk-strizhi.ru/objects/onega/documentation/.

РЕКЛАМА

630040, Россия, Новосибирск, Кубовая, 112

630091, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 44

e-mail: op@3110505.ru

тел.: + 7 (383) 383-33-81

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.