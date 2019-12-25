Депутаты Каменского районного собрания Алтайского края не явились на сессию, где должны были принять бюджет района на 2020 год.

Очередная сессия Каменского районного собрания депутатов не состоялась из-за того, что большинство парламентариев не присутствовали на заседании, сообщает газета «Каменские известия».

Участие в совещании приняли только семь депутатов, а для принятия легитимных решений требуется больше половины состава. По словам председателя Каменского районного собрания Виктора Кашицина, причины были объективными — по крайней мере у части депутатов: «Пять человек уехали в командировку».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал срыв сессии «возмутительным событием» и потребовал немедленно созвать внеочередную сессию для рассмотрения бюджета на 2020 год. «Убеждён и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года», — обратился к народным избранникам Виктор Томенко.

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