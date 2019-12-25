Органы прокуратуры Железнодорожного района Новосибирска направили в суд иск о запрете эксплуатации помещений в торгово-выставочном центре «Мельница» по адресу ул. Фабричная, 31.

После поступившей от гражданина жалобы, в здании торгово-выставочного центра «Мельница» совместно со специалистами ГУ МЧС России по Новосибирской области была проведена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По ее итогам было обнаружено около 80 нарушений требований противопожарного законодательства. В частности, в нерабочем состоянии оказались автоматическая система пожарной сигнализации и система противодымной вентиляции.

Прокуратура требует временного прекращения функционирования помещения торгового центра до устранения выявленных нарушений.

Напомним, что торгово-выставочный центр «Мельница» был открыт в 2014 году новосибирским бизнесменом Сергеем Яухманом, экс-генеральным директором «Новосибирскхлебопродукта», бывшим председателем совета директоров ОАО «Мелькомбинат № 1». В настоящее время на площадке размещаются дизайн-студии, салоны керамической плитки, мебели, кирпича, предметов интерьера.

Стоит отметить, что в декабре недалеко от «Мельницы» на улице Фабричной открылся лофт Ф39, который также ориентирован на схожую аудиторию. Его основателями стали бизнесмены Юрий Гельман и Денис Крылов, который также является главой сибирского подразделения компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон»).

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