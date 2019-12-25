Зарядка для электромобилей, «умное приложение» и солнечные панели — «Новосибирскэнергосбыт» подвел итоги 2019 года

Оглядываясь назад, в АО «Новосибирскэнергосбыт» рассказали о том, что успели реализовать за прошедшие 12 месяцев. Если суммировать все достижения — компания не просто сделала уверенный шаг вперед, а вышла на новый уровень сервиса.

Поставщик энергии открыл для клиентов суперсовременный офис, усовершенствовал мобильное приложение, запустил точку для зарядки электромобилей и занялся установкой солнечных панелей. Подробнее о том, как новосибирские энергетики опережают время, — в нашем материале.

Спасибо боту за заботу

«АО «Новосибирскэнергосбыт» непрерывно повышает качество клиентского сервиса. 2019 год не был исключением: мы сделали все возможное, чтобы потребителям было удобно — пользоваться услугами, оплачивать их, получать ответы на вопросы. Мы открыли «умный офис», самую мощную в Сибири зарядную станцию для электромобилей, реализовали проект по роботизации обслуживания, подготовили новую версию корпоративного сайта, привнесли новые функции в мобильное приложение «Платосфера», — говорит генеральный директор акционерного общества Карен Дашьян. — Мы всегда открыты инновациям, которые позволяют привносить новые технологии и идеи в бизнес-сообщество. В этом году компания одна из первых приняла участие в проекте «Экономическое управление спросом на электроэнергию»: мы представили механизм, который снизил затраты на энергоснабжение потребителей, участвующих в проекте, и повысил стабильность энергоснабжения региона».

Из этих слов руководителя видны революционные преобразования в компании, каждое из которых достойно отдельного рассказа.

Одно из самых важных достижений года — внедрение бота, который распознает голосовые обращения и отвечает на звонки клиентов. Возможности этого помощника потрясают. Он владеет не только русским языком, но и познаниями в бухгалтерии: по телефону принимает показания счетчика и корректирует сумму оплаты.

Бот наделен и другими умениями. Принимает заявки на замену счетчиков, на получение справки об отсутствии долгов, планирует даты услуг для клиента и консультирует о новых сервисах компании.

Робот настолько популярен, что отработал уже более 200 000 звонков от клиентов. Трудится он без обеда и выходных — 24 часа в сутки. Но наличие помощника не отменяет работу контакт-центра: те клиенты, которые хотели бы слышать живого человека, по-прежнему им пользуются.

И это — лишь один из многих возможных способов общения компании с клиентами. «Новосибирскэнергосбыт» принимает вопросы от населения по всем популярным у клиентов каналам. Есть аккаунт в WhatsApp, Telegram-канал, в соцетях можно и задавать вопросы, и просто узнавать о полезных новостях. А также организована оперативная поддержка пользователей приложения «Платосфера».

Платить онлайн без комиссии? Легко

Удобный интерфейс, понятные функции: зарегистрироваться можно за пару минут, легко узнать, какие суммы набежали за услуги, в пару кликов оплачиваются нужные счета. Любой потребитель, умеющий пользоваться смартфоном, легко научится работать и с «Платосферой». Интересной особенностью приложения стала функция сканирования счетчиков (навел телефон на счетчик — и вот уже показания в телефоне, можно делать оплату).

Преимущества приложения оценили не только представители интернет-поколения, но и пенсионеры. Для людей в возрасте это вообще подспорье: сканер позволяет не щуриться, рассматривая мелкие цифры на счетчике, а сам сервис избавляет от утомительных походов в кассу.

А главная «фишка» «Платосферы» — все услуги ЖКХ можно оплатить без комиссии!

Это мобильное приложение ставит рекорды популярности. За 11 месяцев количество пользователей «Платосферы» выросло в 15 раз! Сейчас пользователей — уже больше 200 тысяч. И это не удивляет, приложение уверенно зарекомендовало себя как современный и удобный способ оплаты за ЖКХ услуги, поэтому популярность сервиса будет еще расти и расти.

В декабре поставщик энергии заканчивает разработку обновленного сайта компании. Дизайн портала станет проще и понятнее. Он станет максимально удобным для просмотра со смартфонов. Разработчики уверяют, что теперь найти нужную информацию на электронных страницах «Новосибирскэнергосбыта» будет намного легче. А оплатить электроэнергию и заказать услуги можно будет в два клика.

Офис, который нравится даже детям

Тех клиентов, которые все-таки предпочитают живое общение с представителями компании, по-прежнему принимают сотрудники в офисах. Но остались в прошлом веке времена, когда оплата коммунальных услуг ассоциировалась с утомительной очередью в неуютном помещении с обшарпанными стенами. Современный потребитель хочет комфорта. И здесь энергетики не отстают от современных не только российских, но и международных компаний. В этом году акционерное общество открыло в Новосибирске «умный офис».

Помещение оформлено по последнему слову дизайнерской мысли. Для клиентов — все, что касается услуг электроснабжения: современные товары, сервис. Для тех, кто пришел с ребенком, специально оборудована детская зона. Для взрослых — кофемашина, маркер современного комфорта.

Здесь же — зона самообслуживания для оплаты коммуналки. Оснащена так, чтобы любой гость мог самостоятельно легко и быстро провести оплату услуг.

Кстати, в 2019 году предприятие вошло в Топ-10 российского рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний. Причем из шести номинаций «Новосибирскэнергосбыт» оказался сразу в трех: «Коэффициент востребованности мобильных приложений», «Информационная доступность», «Коэффициент вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом».

Открыта зарядка для электромобилей

Некоторые эксперты полагают: еще несколько лет, и россияне массово перейдут на электромобили. Такие прогнозы кажутся невероятными, но ведь совсем недавно такой же фантастической могла показаться та техника, которой мы с вами пользуемся: от функций дополненной реальности и голосовых помощников до умных беспилотников. А энергетики уже шагнули в автомобильное будущее и открыли первую в Новосибирске уличную станцию зарядки электромобилей.

Станция подходит для зарядки любого электромобиля, она оборудована тремя разными разъемами. При этом одновременно могут обслуживаться два транспортных средства. Время для заполнения емкости аккумулятора — около получаса. На данный момент это самая мощная заправка в Сибири.

Еще один шаг в духе времени — продажа и установка солнечных панелей. С 2019 года «Новосибирскэнгергосбыт» оказывает и такую услугу.

Заслуги компании оценили эксперты

«Вместе с техническими усовершенствованиями компания выполняет социальную миссию — в рамках благотворительной программы она оказала помощь ряду общественных организаций Новосибирска. В первую очередь мы всегда поддерживаем детей и ветеранов, — говорит Карен Дашьян и приводит примеры. — В 2019 году компания оказала поддержку социально-реабилитационным центрам «Виктория» и «Рассвет», всероссийскому обществу инвалидов. Весь год компания активно участвовала в проектах, организованных Детским благотворительным фондом «Солнечный город» — «Больничные дети», «Благотворительный футбол», «Снова в школу», «Письмо Деду Морозу», а также совместно с фондом провела свою собственную благотворительную акцию «В два раза ярче».

Достижения компании помогают клиентам, и эксперты безоговорочно признают это. Один из показателей — многочисленные награды, полученные в уходящем году: премия «Успешное развитие бизнеса», «100 лучших товаров России», «Лучшее состояние условий и охраны труда». В седьмой раз «Новосибирскэнергосбыт» подтвердил лидерство в рейтинге регулятора энергетической отрасли — Ассоциации «НП Совет рынка» «Сбытовые компании: расчеты на оптовом и розничных рынках» среди гарантирующих поставщиков «1-го уровня».

Впереди новый год и много новых планов по дальнейшему улучшению сервиса, разработке программы лояльности и других новаций, направленных на улучшение взаимодействия клиентов и компании.

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