В новогодние праздники в Новосибирской области состоятся праздничные квесты, премьерные спектакли, шествие дедов морозов и цикл «Новогодний фейерверк».

О запланированных выставках, концертах и других праздничных мероприятиях, которые будут проходить при поддержке регионального министерства культуры, шла речь на пресс-конференции 20 декабря.

Праздничная программа пройдет в областных музеях, государственной филармонии, где с 25 декабря по 8 января пройдет «Новогодний фейерверк» (праздничный цикл, в который войдут музыкальные спектакли для детей разных возрастных категорий, концерты музыкальных коллективов филармонии и гастролеров), а также в новосибирских областных театрах. Кроме того, 25 декабря на территории театра «Глобус» планируется открытие катка, вход – бесплатный. Каток будет работать до марта 2020 года.

Также в двух районах пройдут праздничные шествия Дедов Морозов – 25 декабря в поселке Линево Искитимского района и 31 декабря в Татарском районе. В дни новогодних каникул будут организованы выставки, творческие конкурсы, тематические мастер-классы, зрелищные шоу.

Напомним, что в рамках новогодних мероприятий в Новосибирской области состоится традиционная Губернаторская новогодняя ёлка, участие в которой примут дети из всех районов региона. Кроме того, делегация Новосибирской области примет участие в главном Новогоднем представлении в России – Кремлевской Ёлке.

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