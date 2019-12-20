23-24 декабря в Новосибирске состоится бесплатная конференция «Дни участника ВЭД», на которой участники подведут итоги экспортной деятельности региона уходящего года.

Мероприятие организуется Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и министерства экономического развития Новосибирской области. Участники конференции вместе с представителями ведущих экспортно-ориентированных компаний и представителями органов власти подведут итоги экспортной деятельности региона уходящего года, а также обозначат главные направления работы на предстоящий 2020 год.

На мероприятии эксперты конференции расскажут:

— лучшие стратегии выхода на внешнеэкономические рынки;

— обзор стран, тренды по работе с ними и рекомендации от практиков на 2020 г.;

— советы для начинающих экспортёров;

— в части workshop «Основные направления развития экспорта из Новосибирской области» — разберёмся с перспективами работы в разных странах в 2020 г.;

— на практикуме «Важные аспекты внешнеторгового контракта» — узнаете нюансы подготовки внешнеторгового контракта и заполнения электронной таможенной декларации;

Также гости конференции примут участие в заседании Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области и пленарной сессии «Вектор развития внешнеторгового потенциала предпринимателей Новосибирской области. Стратегия на следующий год — 2020».

Мероприятие призвано создать среду для обмена лучшими стратегиями ведения внешнеэкономической деятельности 2019 — 2020 годов от признанных экспертов Новосибирской области, а также повысить уровень информированности компаний, работающих в экспортном секторе.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с его подробной программой можно на сайте.

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