23-24 декабря в Новосибирске состоится бесплатная конференция «Дни участника ВЭД», на которой участники подведут итоги экспортной деятельности региона уходящего года.
Мероприятие организуется Центром поддержки экспорта Новосибирской области при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и министерства экономического развития Новосибирской области. Участники конференции вместе с представителями ведущих экспортно-ориентированных компаний и представителями органов власти подведут итоги экспортной деятельности региона уходящего года, а также обозначат главные направления работы на предстоящий 2020 год.
На мероприятии эксперты конференции расскажут:
— лучшие стратегии выхода на внешнеэкономические рынки;
— обзор стран, тренды по работе с ними и рекомендации от практиков на 2020 г.;
— советы для начинающих экспортёров;
— в части workshop «Основные направления развития экспорта из Новосибирской области» — разберёмся с перспективами работы в разных странах в 2020 г.;
— на практикуме «Важные аспекты внешнеторгового контракта» — узнаете нюансы подготовки внешнеторгового контракта и заполнения электронной таможенной декларации;
Также гости конференции примут участие в заседании Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области и пленарной сессии «Вектор развития внешнеторгового потенциала предпринимателей Новосибирской области. Стратегия на следующий год — 2020».
Мероприятие призвано создать среду для обмена лучшими стратегиями ведения внешнеэкономической деятельности 2019 — 2020 годов от признанных экспертов Новосибирской области, а также повысить уровень информированности компаний, работающих в экспортном секторе.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с его подробной программой можно на сайте.