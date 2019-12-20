25 декабря в большом зале правительства Новосибирской области пройдет 18-ая Торжественная церемония награждения победителей Отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2019».

По традиции на мероприятии будут озвучены имена компаний, которые в течение года успешно прошли экспертную оценку качества производимой продукции и оказываемых услуг и теперь станут обладателями высшей награды отборочного этапа Конкурса – Золотой медали «ГЕММА-2019».

Награждение будет проводиться по следующим категориям: продовольственная группа товаров, промышленная продукция и товары производственно-технического назначения, услуги.

Всего по итогам реализации Проекта в 2019 году в состав победителей Конкурса «ГЕММА» войдут порядка 200 предприятий и организаций из 7 федеральных округов России – Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского, Южного, Северо-Западного и Центрального.

Уже известно, что в числе победителей Конкурса по итогам этого года – десятки компаний Новосибирской области. Среди них: «Новосибирский Завод Бытовой Химии», ООО «Купинское мороженое»,Шоколадная фабрика «Новосибирская»,ресторан “PUPPEN HAUS” и многие другие.

В процедуре награждения примут участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмка и начальник управления международных связей администрации губернатора региона и правительства области Сергей Викторович Санников.

Проект «Лучшие товары и услуги — ГЕММА» был запущен в 2020 году и является первым независимым конкурсом качества для производителей продукции и сервиса, расположенных на территории 72 регионов России. За все время в состав победителей Проекта вошли более 3500 предприятий различных отраслей экономики.

Проект обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН, сотрудничает с органами государственной власти Российской Федерации и странами-партнерами Проекта.

Главным принципом экспертной оценки в рамках конкурса является соответствие товара или услуги предпочтениям и ожиданиям современного потребителя, а также использование новейших достижений в области качества на мировом рынке.

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