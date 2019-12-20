Парламентарии приняли в окончательном варианте бюджет Новосибирской области на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. Федеральные субсидии на будущий год будут утверждены уже до 1 января.

Окончательный вариант бюджета Новосибирской области на будущий год и плановый двухлетний период был принят депутатами Законодательного собрания 20 декабря. Документ утвержден с учетом всех поправок, принятых во втором чтении, и составлен с учетом федеральных трансфертов.

«Главная особенность и федерального, и регионального бюджетов на будущий год – уже распределены практически все трансферты, за исключением небольшого количества конкурсных. Поэтому, принимая бюджет региона, депутаты могли учитывать будущее федеральное финансирование», — отметил первый заместитель председателя Федерального собрания Государственной думы РФ Александр Жуков.

Кроме того, в 2020-м году, по словам Александра Жукова, планируется максимально подтянуть слабые регионы, сократив разрыв в оказании господдержки между благополучными и неблагополучными субъектами РФ, который сегодня доходит до семи раз.

Напомним, что общая сумма федеральных вложений в Новосибирскую область в 2020-м году составит более 37 млрд. рублей. Соглашения по субсидиям федерального центра Новосибирская область заключит уже до нового года, а реализация всех программ начнется с 1 января. Также с начала нового года планируется проведение конкурсных процедур, в первую очередь тех, что касаются сферы строительства.

По мнению председателя Законодательного собрания НСО Андрея Шимкива, областным парламентариям удалось достойно завершить год и утвердить бюджет с максимально возможными параметрами.

«Хочу поблагодарить всех депутатов Законодательного собрания за умение действовать сплоченной командой. Год мы отработали профессионально, принимая все законы и поправки, которые нужны, в том числе для сопровождения больших федеральных проектов, потому что в каждом из них есть наше софинансирование. В этом году мы дорабатывали наш инвестиционный пакет законов и вносили изменения, понимая, что нужно, чтобы не было злоупотреблений. Также мы приняли абсолютно новый закон о поддержке сельского хозяйства. И, соответственно, правительством была принята госпрограмма под этот закон. Закон по собственности Новосибирской области, принятый в уходящем году – наш уникальный закон, который вызывал сначала много непонимания. Но сегодня мы видим, что он работает. Понятно, что мы будем его дорабатывать, но уже многие регионы берут его у нас за основу», — подчеркнул Андрей Шимкив.

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