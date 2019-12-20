Как стало известно «Континенту Сибирь», в недавно запущенном бизнес-центре «На Военной» 27 декабря откроет свои двери новый бар. Он станет первым новосибирским филиалом барнаульского бара «Крыша».

Владелец заведения Артём Головачёв рассказал «Континенту Сибирь», что это будет бар «с коктейлями и танцами». Средняя стоимость напитков составит около 350-400 рублей. «Мы ориентируемся на средний класс. Это молодые, прогрессивные, работающие люди, любящие жизнь, путешествия, общение и, в первую очередь, друзей», — подчеркнул Артём Головачёв.

Главной из причин открытия бара в Новосибирске предприниматель назвал желание дальнейшего развития проекта именно за пределами Барнаула, поскольку запуск аналогичного заведения в родном для проекта городе не даст должного эффекта. Головачёв также отметил, что в Новосибирске планируется открыть ещё несколько заведений, но другого формата. Возможно, речь будет идти о тех же концепциях, которые сейчас представлены предпринимателем в Алтайском крае. Так, на текущий момент в Барнауле владельцы коктейль-бара «Крыша» также развивают ресторан «Ясная поляна» и кальянный бар «Шайба».

Напомним, что бизнес-центр «На Военной» был построен группой компаний «СибирьИнвест», которая также благоустроила прилегающую территорию. Как ранее писал «Континенту Сибирь», тротуар расширили до четырех метров, высадили более ста деревьев, подсветили и отделили его от проезжей части декоративными элементами — геопластикой. В целом реконструкция аллеи обошлась в 5 млн рублей. Осенью 2019 года на первом этаже здания открылся супермаркет «Пятерочка».

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