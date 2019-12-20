Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с новосибирскими строителями перспективы региона до 2024 года.

Текущее состояние строительного комплекса региона, а также тенденции в отрасли обсудил губернатор Андрей Травников с новосибирскими строителями на расширенном заседании «Регионального делового клуба строителей». Участники совещания подвели итоги деятельности отрасли в 2019 году и обозначили перспективы развития на 2020 и последующие годы.

Глава области подчеркнул, что регион спокойно перешёл на работу по новым требованиям федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В переходный период 88% – это 476 многоквартирных домов — достраивают по старым правилам, 63 новостройки (12%) уже возводятся с использованием эскроу счетов, 3 дома из их числа уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в своём докладе обозначил перспективы развития транспортной и инженерной инфраструктуры региона, работы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» до 2024 года. В рамках регионального нацпроекта в течение ближайших четырех лет в регионе планируется построить более 12 млн кв метров жилья.

Также Андрей Травников напомнил, что в области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: строительство многофункциональной ледовой арены (завершится в 2022 году), волейбольного центра (ввод в эксплуатацию планируется уже в следующем году), реконструкция перинатального центра (завершение работ в 2021 году). Самой сложной и самой масштабной программой для всех отраслей на ближайшие годы остаётся проект «Академгородок 2.0».

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