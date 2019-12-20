В рамках национального проекта на строительство автомобильных дорог к новой Ледовой арене Новосибирска планируется направить 490 млн рублей.

Соответствующий проект дополнительного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Новосибирской области рассмотрен и одобрен 20 декабря на внеочередном заседании правительства региона. Совещание провел первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков.

«На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области в 2020 году распределено дополнительно 490 млн рублей. В связи с этим между Федеральным дорожным агентством и Правительством Новосибирской области планируется заключение дополнительного соглашения в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область) национального проекта БКД 2.0», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД в 2019 году в нормативное состояние приведено 204,6 км на 109 объектах. Финансирование работ по нацпроекту в текущем году составит порядка 6,1 млрд рублей.

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