Глава Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание со специалистами профильных департаментов мэрии по вопросу вывоза мусора с территории города.

В заседании также приняли участие главы районов (округа), представители областного правительства и регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».

По словам заместителя мэра Олега Клемешова, сегодня почти во всех районах города происходит смена субподрядчиков – перевозчиков ТКО. Прежние уходят с рынка 31 декабря и забирают свое контейнерное хозяйство, на их место пока не во всех районах найдена замена.

«У нас впереди Новый год и каникулы. В последнее время обострились отношения между некоторыми хозяйствующими субъектами, занимающимися вывозом ТКО, и нас волнует ситуация, как мы переживем праздники. Мы не можем позволить, чтобы за каникулы город превратился в мусорную свалку, поэтому нам необходимо разработать четкий алгоритм, чтобы не допустить коллапса. Эта проблема не ограничивается праздниками, она переходит на следующий год», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Представители регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» заявили, что до конца года будет установлено 5 тысяч новых контейнеров, закуплены мусоровозы, однако времени для реализации планов остается слишком мало. Мэр потребовал от регоператора завершить все работы до нового года.

Кроме того, глава города отметил, что администрацию беспокоят процессы, которые происходят на рынке услуг по вывозу ТКО. «Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» вытесняют с рынка, хотя оно неоднократно доказывало свою конкурентоспособность. Именно МУП «САХ» в прошлом году спасло город от коллапса в новогодние каникулы, взяло на себя очень серьезную нагрузку и справилось с задачей. Это наша палочка-выручалочка», – подчеркнул Анатолий Локоть. Мэр поручил проработать вопрос привлечения по необходимости и в эти новогодние каникулы МУП «САХ» к уборке города от мусора.

По итогам совещания в адрес губернатора Новосибирской области будет направлено обращение с просьбой совместными усилиями найти решение, сообщает пресс-служба.

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