Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу c первым заместителем председателя госдумы Александром Жуковым. Стороны обсудили перспективы и бюджет региона.

Глава Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель председателя государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат госдумы от Новосибирской и Омской областей Александр Жуков провели двустороннюю рабочую встречу в правительстве региона, сообщает пресс-служба.

В ходе заседания на повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития Новосибирской области в ближайшие годы, в том числе – в свете утверждения депутатами законодательного собрания региона в окончательном, третьем чтении бюджета области. Планируется, что в 2020 году объем федеральной финансовой помощи составит 37,2 млрд рублей.

По данным правительства, объем федеральных средств в 2019 году достиг почти 35 млрд рублей. Это на 40,5% больше уровня 2018 года.

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