На XII Благотворительном аукционе «ЖИВИ» собрали 7 890 000 рублей

Аукцион прошел в рамках ежегодного Рождественского вечера, организованного президентом РАТМ Холдинга Эдуардом Тараном и генеральным директором АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрием Терешковым при содействии Российского Делового Клуба и Премьер-клуба. Все средства направят в Благотворительный фонд «ЖИВИ» — в пользу детей с онкологическими заболеваниями.

Основными аукционными лотами являются произведения юных художников из творческой студии «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой. Их работы благотворители оценили в сумму от 30 000 до 440 000 рублей — именно столько пожертвовали за картину «Дракон» пятилетнего Вовы Третьякова

В этом году проект поддержал известный режиссер, народный артист РСФСР, президент киноакадемии «НИКА», лауреат двух премий «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский: на своих страницах в социальных сетях он обратил внимание на смыслообразующий принцип аукциона «ДЕТИ — ДЕТЯМ», призвал своих подписчиков сделать пожертвование, а также предложил их детям нарисовать открытки для тех, кто встретит Новый год в больнице.

По словам соучредителя Благотворительного фонда «ЖИВИ» Дмитрия Терешкова, поскольку Рождественский вечер проводится уже 12-й год, вокруг него сложился постоянный круг друзей и партнеров: они начинают воспринимать друг друга как единое целое, становятся более отзывчивыми на чужую боль — сплотившись, благотворители влияют на решение проблем конкретных семей в большей мере, чем могли бы поодиночке.

С 2012 года фонд патронирует детское онкогематологическое отделение ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ» (пос. Краснообск), с 2017 года начали помогать всем пациентам с онкозаболеваниями, проходящими лечение на базе данного медучреждения.

«Нам доверяют родители этих детей, так как знают, что помощь придет к ним вовремя, — говорит соучредитель Благотворительного фонда «ЖИВИ» Эдуард Таран. — Фонд не занимается экстренными сборами средств на операции, на счету всегда есть денежный резерв. Надеюсь, вместе с партнерами и командой организаторов Благотворительного вечера мы будем гордиться успехами тех, кого поддержали».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал Благотворительный аукцион «ЖИВИ» уникальным, важным и нужным событием. «Людям, живущим в Сибири, свойственно выручать попавших в беду. Я искренне хочу поблагодарить организаторов аукциона и учредителей фонда «ЖИВИ» за проделанную работу», — отметил он.

Представители власти и известные персоны по традиции передали для аукциона специальные лоты: Анатолий Локоть — тканевое панно с белорусскими орнаментами, подаренное лично ему президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко; губернатор Новосибирской области Андрей Травников — спортивную фуфайку с автографами игроков хоккейного клуба «Сибирь»; вице-адмирал запаса, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло — факел Эстафеты огня 29-й Всемирной Зимней универсиады, состоявшейся в 2019 году в Красноярске.

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