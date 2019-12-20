Летом будущего года в новосибирском Биотехнопарке планируют открыть уникальную для Зауралья токсикологическую лабораторию, которая будет исследовать на безопасность и соответствие нормативным документам широкий спектр продукции — от лекарств до товаров народного потребления.

По предварительным итогам этого года, новыми клиентами лабораторного комплекса Биотехнопарка стали 40 компаний (всего его услугами сейчас пользуется примерно 150 компаний), а количество проведенных в нем испытаний в текущем году увеличилось и составило немногим менее 4 тысяч. По словам генерального директора Биотехнопарка Александра Иванова, это на 62% больше прошлогодних показателей.

Структурные подразделения лабораторного комплекса Биотехнопарка испытывают парфюмерно-косметическую и пищевую продукцию, лекарственные препараты, медицинские изделия по запросу компаний, которым нужна сертификация продукции, а также проводят производственный контроль, необходимый для контроля стерильности производства. К примеру, химико-аналитическая лаборатория проверяет однородность дозирования действующего вещества в таблетках, посторонние примеси, вязкость, размер частиц и другие показатели. Микробиологическая лаборатория определяет наличие и количество жизнеспособных бактерий и грибов, а также микроорганизмов в испытываемой продукции, а также антимикробное действие, например, специальных пластырей.

Еще одна лаборатория Биотехнопарка — клинико-диагностическая, она занимается различными исследованиями биоматериалов и показателей санитарной безопасности. Помимо широкого спектра серологических и бактериологических исследований, лаборатория Биотехнопарка специализируется и на узких, но необходимых исследованиях, к примеру, занимается определением псевдотуберкулеза, туляремии, бруцеллеза. Для построения стратегической работы здесь приняли на работу главного врача, компетентного специалиста из Академгородка. Кроме того, в клинико-диагностической лаборатории внедряется лабораторная информационная система, которая позволит проводить аналитику текущей работы для ее правильной организации.

Еще один испытательный центр, появившийся в Биотехнопарке, — это электротехническая лаборатория. Поскольку Биотехнопарк — это не только инновационный комплекс, но и индустриальный парк, на своем балансе он имеет развитую инженерную инфраструктуру, нуждающуюся в постоянном контроле.

Электротехническая лаборатория позволит закрывать потребности по обслуживанию энергоустановок самого Биотехнопарка, его резидентов, а также сторонних организаций.

«С нового года мы планируем расширить спектр предоставляемых услуг по сертификации: для производителей и дистрибьюторов пищевой продукции и БАДов начнет работать «единое окно» по регистрации деклараций и сертификации», — сообщил Александр Иванов.

Биотехнопарк продолжает привлекать резидентов — предприятия фармацевтической и медицинской отраслей. Поскольку первая очередь парка порядка 20 га уже заполнена, сейчас идет подбор участка для второй очереди, площадью предположительно не менее 30 га. Новый участок позволит активно привлекать новых инвесторов. Действующие резиденты парка тоже развиваются согласно планам. В текущем году завершила строительство нового офиса фармацевтическая компания «Катрен», новое производство создал крупный производитель коронарных стентов для кардиохирургии «Ангиолайн». На прошедшем в сентябре форуме «Технопром–2019» было подписано соглашение с компанией «Олимп–НСК» о реализации на базе Биотехнопарка проекта по выпуску упаковки для экспериментальных партий лекарственных средств, медицинских изделий и косметических препаратов. Как пояснили в руководстве Биотехнопарка, сейчас компания проводит аналитическое исследование, какие именно формы упаковки — капсулы, таблетки и так далее — нужны стартапам, занимающимся медико-биологическим производством. На основе данных исследования рынка будет закупаться оборудование для производства упаковки, как первичной, вроде блистеров, так и вторичной.

Одним из главных планируемых событий нового года в новосибирском Биотехнопарке станет открытие токсикологической лаборатории, которая будет исследовать на безопасность и соответствие техрегламентам широкий спектр товаров, для которых эта процедура является обязательной, в том числе лекарств, парфюмерии и косметики, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, продукции легкой промышленности, товаров для детей и др.

«Сегодня подобные лаборатории расположены в центральной части страны, туда вынуждены обращаться производители со всей России. Это влияет на сроки ожидания и проведения необходимых испытаний. Токсикологическая лаборатория Биотехнопарка станет единственным за Уралом испытательным центром, проводящим такой широкий перечень экспертиз», — пояснил Александр Иванов.

Предполагается, что лаборатория будет создана на базе Центра коллективного пользования Биотехнопарка, ее площадь составит около 300 кв. м. Ее мощности позволят ежегодно проводить до 4 тысяч исследований. Открытие новой лаборатории запланировано на лето.

btp-nso.ru

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