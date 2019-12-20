С 2020 года в Новосибирской области вводится региональная социальная доплата к пенсии. На ее выплату будет направлено порядка 2,5 млрд рублей.

Более 102 тысяч неработающих пенсионеров области станут получателями региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства.

Данная выплата больше не относится к федеральной и будет устанавливаться «Центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или его фактического проживания. На территории России доплата будет введена с 1 января 2020 года. Она осуществляется, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области в будущем году он составит 9487 рублей.

«Пенсионерам, которые являлись получателями федеральной социальной доплаты к пенсии обращаться в центры социальной поддержки населения не нужно. Региональная социальная доплата будет назначена в беззаявительном порядке по данным Пенсионного фонда с января 2020 года. Также в беззаявительном порядке доплата будет назначена детям – инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца», – рассказал на брифинге министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

«Пенсионерам, не получавшим ранее федеральной социальной доплаты к пенсии, совокупный доход которых (пенсионное обеспечение с учетом мер социальной поддержки) не превышает 9 487 рублей для установления региональной социальной доплаты к пенсии с января необходимо обратиться в центр уже в декабре, так как доплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения. С января с документами для назначения социальной доплаты можно обращаться и в МФЦ», — сказано в сообщении.

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