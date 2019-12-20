Поддержание безупречной репутации и корректное отношение к частной жизни клиентов — основа философии в сфере работы с элитной недвижимостью. Новосибирская компания «БК НЕДВИЖИМОСТЬ» из года в год подтверждает эти принципы, удерживая ведущие позиции на рынке аренды и продажи элитных объектов недвижимости. При этом директор и лицо бренда ОЛЕСЯ БУГРОВА уверена, что главное в ее работе — это любовь, и только через нее приходит настоящий успех.

— Олеся, вы работаете в сфере элитной недвижимости уже 16 лет, из них 10 руководите, пожалуй, самой успешной и профессиональной командой Новосибирска. Но при чем здесь любовь?

— Любовь — это ключевое понятие для женщины-руководителя, которая хочет успеха для себя и своей команды. Любовь к клиентам и ко всем, кто тебя окружает — партнерам, сотрудникам, даже к другим агентствам и риелторам. Именно это чувство вдохновляет и дает силы. Меня часто спрашивают, как я формирую бизнес. Но я не формирую, не «делаю» бизнес, а занимаюсь любимым делом, от которого кайфую так, что готова работать 24 часа в сутки.

— 10-летие компании вы отметите уже новом офисе по адресу: улица Ольги Жилиной, 73/2. Что здесь ждет ваших клиентов?

— Переезд в новый офис действительно стал неким подарком к юбилею «БК НЕДВИЖИМОСТЬ». И конечно, проявлением заботы о наших клиентах. Это более комфортабельный, удобный офис, с особой атмосферой приватности. Уверена, даже самым взыскательным клиентам здесь будет комфортно. На прошлом месте у нас иногда были сложности с парковками — сотрудникам приходилось буквально дежурить на улице, удерживая места для авто гостей. Здесь у нас есть свой паркинг, и движение не одностороннее. При этом мы сохранили локацию в Центральном районе, что было для нас очень важно.

— Как за эти годы, на ваш взгляд, поменялся рынок элитной недвижимости Новосибирска?

— В последние пять лет застройщики наконец-то услышали наши просьбы и потребности клиентов и начали предлагать действительно интересные проекты. Тренд, безусловно, задала «Русь», родоначальник элитной недвижимости в Новосибирске. За ними стали подтягиваться другие компании. Безумно люблю проекты группы компаний «Домстрой» (застройщик ЖК «Флотилия», ЖК «Эдем», ЖК La Grande и других объектов). Очень интересен «Монблан» и клубный дом на Октябрьской, 7/1. Также хотелось бы отметить великолепную архитектурную концепцию ЖК PRIME HOUSE. Все лучшие предложения по элитной недвижимости можно найти на новом сайте «БК НЕДВИЖИМОСТЬ»: bknsk.ru.

— Новый сайт — это еще один подарок к 10-летию компании?

— Можно сказать и так. Сайт мы запустили осенью, он отличается от всех существующих сайтов по недвижимости своей открытостью, информационностью, особым стилем. Мы проделали колоссальную работу, цель которой — описать все существующие дома в Новосибирске. Уже сейчас на сайте более 3 тысяч объектов с фотографиями, качественным видео и полной информацией — кто строил, когда, из каких материалов. Публикуем и отзывы клиентов, ответы на самые часто задаваемые вопросы. Работа над сайтом продолжается и сейчас.

— Расскажите о команде, которая сегодня с вами.

— Это команда суперпрофессионалов, мои «крылья». 70% состава риелторов не меняется долгие годы, они готовы работать со мной 24 часа в сутки! В этом году я планировала попробовать набрать новых специалистов, но быстро отказалась от этой идеи. К сожалению, не все, кто уже работал где-то риелторами, готовы соответствовать нашим принципам. Ведь у нас особый подход к работе, мы идем против всех существующих стандартов.

— Какие принципы считаете главными для риелтора?

— В первую очередь наша компания исповедует помощь клиенту и бережное отношение к его частной жизни. И конечно, высокую порядочность и честность, которая в недвижимости — на вес золота. Мы предъявляем высокие требования не только к себе и своей работе, но и к тем застройщикам, с которыми сотрудничаем. Например, вы не увидите у нас на сайте некоторые строительные компании, потому что мы очень тщательно подходим к выбору партнеров, знаем о них все и никогда не станем рисковать репутацией, предлагая клиентам сомнительные объекты. Также мы никогда не выйдем на «кривую» сделку по вторичному жилью — когда, к примеру, не все в порядке с документами. Ведь безопасность — основное в сделках с недвижимостью.

— Считается, что продать элитную недвижимость особенно сложно, согласны с этим?

— Ничего не сложно, если правильно ее оценить и преподнести. Если понимать, чувствовать рынок и четко знать своего покупателя — его вкусы, запросы и требования. Ну и конечно, у нас есть свои внутренние секреты продаж, о которых мы не говорим.

— Как вы находите своих клиентов?

— В основном к нам приходят по рекомендации. За последние годы произошел серьезный отток жителей из Новосибирска, в том числе и бывших наших клиентов. Но остались их друзья, родственники, которым нас рекомендуют. Поэтому однозначно рост у агентства есть. Со своей стороны я максимально среди партнеров в разных странах доказываю, что Новосибирск — это перспективный для жизни город, где можно хорошо зарабатывать. Делаю и буду делать все от меня зависящее, чтобы город стал инвестиционно привлекательным. Ведь, на мой взгляд, он недооценен.

Здесь огромные возможности, хорошее расположение, потрясающий транспортный узел. Некоторым не нравится климат, но уверена, именно в Сибири можно получать радость от всех времен года. Я лично для себя приняла решение, что хочу быть здесь и именно здесь создавать максимально качественный продукт в сфере недвижимости.

— Какие критерии элитности недвижимости вы бы назвали главными?

— Как такового официального определения элитности нет. В Москве, Томске, Новосибирске под этим понимают разное. Что касается нашего города, то я бы выделила такие критерии, как грамотно продуманные планировки, высокий уровень исполнения инженерных систем и коммуникаций, удобная организация пространства дома и отличные видовые характеристики из окна. Обязательно наличие наземной и подземной парковки для транспорта, многоуровневой охраны дома и видеонаблюдения. Непременно должна быть удачно выбрана экозона расположения дома. Очень важна инфраструктура поблизости: наличие салонов красоты, банка, магазинов, ресторанов, фитнес-клуба, прачечных и другого. И конечно же, один из основных факторов элитности — это застройщик с хорошей репутацией, который уделяет первоочередное внимание качеству строительных материалов, узнаваем по оригинальности и стилю внешнего и внутреннего дизайна.

— Определенный дизайн и архитектура могут быть признаком элитности дома?

— Дизайн и стиль архитектуры не важен — это может быть и классика, и лофт, и этностиль. В идеале элитный дом — малоквартирный. Также есть понятие «клубный дом», в котором идет серьезный подбор будущих жильцов. Все это в комплексе позволяет считать дом элитным. Нередко ко мне обращаются клиенты, которые называют свою недвижимость элитной, хотя под эти критерии она не подходит. Приходится доказывать, что это жилье, например, «эконом-комфорт» или «бизнес-класс». Если, допустим, с одной стороны дома — железнодорожные пути, а с другой — автомагистраль, то ни о какой «элитности» речи быть не может. Вероятно, это будет «бизнес».

— Олеся, можете ли вы сказать, что достигли всего, к чему стремились?

— Конечно, нет. В моей профессии развитие идет постоянно. Появляются новые тренды, в которых риелтор обязан разбираться. Законы, которые должен знать. Специалисту по недвижимости необходимо иметь и углублять знания в экономике и строительстве — начиная от материалов стен и заканчивая архитектурными стилями, и даже разбираться в качестве предлагаемой мебели. Все это входит в компетенции наших сотрудников, которых я от всей души поздравляю с юбилеем компании! Выражаю благодарность и клиентам, которые со мной все эти годы.

Признательна всем, кто официально пишет отзывы — они позволяют нам становиться лучше. Также сердечно поздравляю всех жителей Новосибирска с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю благополучия и благодати, тепла в семьях, без чего жить невозможно. «БК НЕДВИЖИМОСТЬ» продолжает работать на благо города. Наши планы на будущее: держать так же, идти дальше!

630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 73/2

Тел.: +7 (383) 221-21-21, + 7 (383) 217-17-17

E-mail:bkn@bknsk.ru

http://www.bknsk.ru

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