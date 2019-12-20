С вокзала «Новосибирск-Главный» запустили современный подвижной состав на маршруты области – электропоезда ЭП2Д, общей стоимостью 912,2 млн рублей.

В церемонии запуска участие приняли губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Стоимость двух электропоездов ЭП2Д составила 912,2 млн рублей.

По словам главы области, общий объем перевозимых пассажиров в месяц достигает почти двух миллионов. «Было принято совместное решение Российских железных дорог и правительства Новосибирской области о приобретении двух новых составов. Это одно из первых мероприятий, направленных на обновление всего парка», – подчеркнул губернатор Андрей Травников. Общая сумма взносов на увеличение уставного капитала в целях приобретения двух электропоездов составила 732 млн рублей: 373,3 млн рублей со стороны ОАО «РЖД» и 358,7 млн рублей со стороны правительства региона , сообщает пресс-служба.

Новый подвижной состав оснащен современной климатической системой, специальными подъемниками, системой видеонаблюдения и дополнительными средствами безопасности. «Это принципиально новый подвижной состав, которого ранее на дороге не было», — отметил начальник ЗСЖД Александр Грицай.

По поручению Андрея Травникова, для улучшения транспортной доступности Советского района города Новосибирска, играющего ключевую роль в проекте «Академгородок 2.0», с 8 декабря 2019 года назначены три пригородных поезда на участке Новосибирск – Бердск. Кроме того, в настоящий момент на Южном направлении курсирует 23 пары электропоездов в будни, а также 15 пар электропоездов в выходные.

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