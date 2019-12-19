Чего ждать от досрочных выборов главы Абакана?

Из 13 заявившихся претендентов на должность мэра Абакана до дня голосования дошли четверо. Эксперты называют выборы малоконкурентными, но ожидают, что новый глава столицы региона в перспективе может стать конкурентом нынешнему главе республики Валентину Коновалову.

22 декабря состоятся досрочные выборы главы Абакана. В избирательном списке значатся четыре кандидата — «единоросс» Алексей Лемин, представитель ЛДПР Алексей Молчанов и два самовыдвиженца — Иван Аксенов и Василий Мельцер. Как сообщал «КС», первоначально о намерении участвовать в выборах заявили 13 претендентов, однако большинство из них были на разных этапах отсеяны избирательной комиссией. Отказ в регистрации получил даже действующий депутат Верховного Совета Хакасии.

Интересно также, что своего кандидата на выборах не выдвигала КПРФ, к которой принадлежит нынешний руководитель РХ Валентин Коновалов. В руководстве республиканского комитета партии ранее корреспонденту «КС» это решение объяснили невозможностью подготовиться к полноценной агитационной кампании в столь сжатые сроки.

Напомним, досрочные выборы главы Абакана были объявлены после гибели прежнего руководителя города Николая Булакина в автомобильной аварии. Это произошло в середине октября. Булакин возглавлял столицу Абакана с 1995 года.

Председатель территориальной избирательной комиссии Абакана Маргарита Лавриненко рассказала «КС», что существенных нарушений, способных оказать влияние на ход выборов, на данный момент не отмечено.

«Определенные эпизоды были зафиксированы. По факту размещения в Интернете материалов в поддержку одного из кандидатов без согласования с избиркомом было составлено два протокола об административном правонарушении. Решение о штрафе в этом случае будет принимать суд. Выявлен также факт незаконной расклейки объявлений. Кроме того, мы участвовали в судах со снятыми кандидатами, которые оспаривали наше решение. Последнее заседание прошло в Верховном суде РХ на этой неделе, суд встал на нашу сторону. Все перечисленные случаи, на наш взгляд, не являются особенными, работа идет в штатном режиме, и мы полностью готовы к дню голосования», — отмечает руководитель избиркома.

В свою очередь адвокат снятого с выборов кандидата в мэры, депутата Верховного Совета Хакасии Олега Иванова Александр Бизимов заявляет, что планируется продолжить судебные споры в кассационной инстанции.

«У нас есть все основания считать, что Иванов был снят в результате провокации. Скачала избирком исключил 44 подписи в его поддержку по различным основаниям. Мы не стали это опротестовывать, потому что оставшихся подписей хватало для прохождения барьера. Затем практически в один день появляются 27 сделанных практически в один день под копирку заявлений, что подписи они давали по месту работы. Теперь подписей уже не хватало, и мы пошли в суд. При этом ознакомиться с документами мы смогли в суде, хотя по закону избирком должен уведомлять кандидата. Интересно, что в суде эти люди не смогли предоставить никакой информации о месте своей работы, где якобы они подписывались. Больше того, несколько подписей из 44 первой партии и 27 второй партии пересекались, так что складывать эти цифры было неправильно. И это только основные нарушения. Довольно странно, что глава Центризбиркома заявляет, что любые сомнения должны трактоваться в пользу кандидата, при этом на деле местные избиркомы считают достаточным основанием заявления откровенных провокаторов. Поэтому мы уверены в своей позиции и пойдем защищать ее в суде высшей инстанции», — рассказал он.

Политолог Андрей Копытов считает прошедшую кампанию предсказуемой и малоконкурентной. «Руководство Булакина отличала особая сложившаяся в городе атмосфера открытости власти, которую мало где можно встретить с Сибири. И в этом смысле люди привыкли ориентироваться на эту команду, безотносительно партийной принадлежности. Вероятно, этим можно объяснить, что представители других политических сил либо совсем не стали заявляться, либо не вели серьезной кампании, чтобы не тратить ресурсы. В то же время надо понимать, что если новый руководитель сумеет продолжить линию Булакина и на определенном этапе деятельности на посту мэра заручиться достаточным уровнем доверия жителей столицы региона, то вполне может стать конкурентом нынешнему главе Хакасии Валентину Коновалову — как минимум на медийном поле. Так что кресло главы Абакана в нынешнем виде вполне может рассматриваться и как трамплин и возможность в перспективе претендовать на более высокие и статусные должности», — предполагает политолог.

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