УК «Кузбассразрезуголь» внедряет новую систему радиосвязи

Крупные компании встают на путь цифровой трансформации, совершенствуя всю инфраструктуру и пользуясь теми возможностями, которые дают новые технологии. УК «Кузбассразрезуголь» и «УГМК-Телеком» завершают работы по вводу в промышленную эксплуатацию новой системы технологической радиосвязи на Бачатском угольном разрезе.

Современное оборудование Tait Communications заменит существующую систему радиосвязи, которая была построена на базе технологий 80-х годов прошлого века.

Система радиосвязи, которая внедряется на Бачатском разрезе, использует стандарт DMR Tier III. Это раздел общеевропейского стандарта транкинговой связи DMR (цифровая мобильная радиосвязь). Угольная компания первой в Кузбассе и одной из первых в России внедряет подобную систему.

По данным экспертов, радиостанции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) соответствуют и нормам распределения полос частот, которые использовались для аналоговых радиосредств. Это значит, что сложностей с работой в части пользования спектра радиочастот с существующими системами не возникнет.

Технология транкинга позволит сократить количество необходимых радиоканалов в системе, занимать меньший ресурс радиочастот и обходиться необходимым минимумом оборудования. Плюс этой технологии заключается и в том, что она позволяет устанавливать мгновенное соединение с группой абонентов, чего не может обеспечить сотовая связь.

Помимо стандартного набора функций — таких как вызов одного или группы абонентов, общий и аварийный вызов и передача данных, — в системе задействованы дополнительные функции. Она, например, способна отслеживать местонахождение работника по GPS и определять его положение в пространстве (вертикальное или горизонтальное), чтобы в случае последнего можно было немедленно подать сигнал тревоги. Кроме того, система сможет предупредить работника о приближении к опасной зоне, убедиться, что нет людей в зоне планируемых взрывных работ, предупредить водителя большегрузного самосвала о нахождении в непосредственной близости пешего работника.

Новейшая система радиосвязи станет неотъемлемым элементом создаваемой в «Кузбассразрезугле» Многофункциональной системы безопасности (МФСБ).

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