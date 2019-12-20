Новая система пенсионных накоплений в России позволит обеспечить достойную пенсию, получить гражданам и работодателям налоговые льготы, а также сформировать ответственное отношение к собственному будущему.

Пенсионную систему страны вскоре ожидают существенные перемены. Министерство финансов России вынесло на общественное обсуждение законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Предполагается, что закон о ГПП вступит в силу с 2021 года. Принятие документа будет означать серьезные перемены для граждан.

Взять ответственность на себя

ГПП должен прийти на смену накопительной системе. Если в прежнем варианте работодатели направляли обязательный платеж на накопительный счет гражданина — 6% от зарплаты, то теперь наличие и размер таких отчислений — личное дело каждого.

Впрочем, введение новой системы никак не отменяет страховой и накопительной пенсий. Страховая пенсия будет начисляться исходя из стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. При расчете накопительной пенсии будут учитываться и ранее сформированные пенсионные накопления, и полученный от них инвестиционный доход.

ГПП — это лишь возможность дополнительно увеличить размер пенсии. Кроме того, это шанс воспитать ответственное отношение граждан к собственному будущему.

«Разговор идет больше, чем о дополнительных выплатах в пожилом возрасте, речь о формировании менталитета. Сейчас мы должны понять, что чем раньше начнем откладывать на формирование будущей пенсии, тем больше накопим. И некоторые изменения в этом направлении мы уже видим: продуктами, связанными с накоплением средств к пенсии, у нас активно занимаются клиенты в возрасте 30–40 лет», — поясняет Лариса Горчаковская, генеральный директор АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд» (входит в группу ВТБ).

Право на выбор

Согласно плану Минфина, чтобы воспользоваться возможностями ГПП, необходимо будет подать заявление на портале госуслуг или через работодателя. Размер взносов, направляемых в систему, необходимо определить сразу, однако затем их можно будет увеличить или уменьшить, причем неограниченное количество раз. Сюда же можно перевести и сформированные ранее пенсионные накопления.

Очевидно, что для получения оптимального инвестиционного дохода по ГПП необходимо будет правильно определиться с обслуживающим его негосударственным пенсионным фондом. Эксперты рекомендуют обращать внимание на учредителя НПФ и оценивать степень его надежности. Другими факторами выбора должны стать присутствие на верхних строчках рейтингов, формируемых аналитическими агентствами (например, «Эксперт РА»), высокая доходность на длительном периоде (публикуется на сайте Банка России), развитость инфраструктуры (большое количество офисов и представительств).

«С размером доходности нужно всегда быть очень осторожным. Некоторые организации могут показывать привлекательные цифры за последний год, но смотреть нужно гораздо более продолжительный период времени. Если на каком-то этапе у НПФ были отрицательные показатели по доходности, то это, на мой взгляд, просто недопустимо. У нас, например, за последние 10 лет начисления на счета клиентов не опускались ниже 7% годовых, а за это время, как вы знаете, периоды в экономике были разные. Сегодня существует прозрачный механизм, который помогает отслеживать, где находятся ваши пенсионные накопления. Во-первых, любой гражданин может направить соответствующий запрос через сайт госуслуг в Пенсионный фонд России. Во-вторых, все негосударственные пенсионные фонды имеют личные кабинеты, куда человек в любой момент может зайти и проверить состояние своего счета. Ведь важно посмотреть не только, где ваши средства, но и как они работают, какую инвестиционную доходность фонд обеспечивает по тем деньгам, которые ему доверяют. Эти сервисы у большинства фондов сегодня доступны», — добавляет Лариса Горчаковская.

Экономим зарабатывая

Законопроект по ГПП предусматривает предоставление налоговых льгот: на сумму добровольных взносов по ГПП можно будет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов, если они не превышают 6% от размера заработной платы. Свою выгоду от внедрения пенсионного плана получат и работодатели: те из них, кто решит софинансировать добровольные взносы работника, смогут вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль.

«По сути, когда с суммы уплаченных денег в ГПП возвращается подоходный налог, мы автоматически можем говорить о гарантированной эффективности программы, 13% — это очень серьезный показатель», — подчеркивает руководитель ВТБ Пенсионный фонд.

Интересно также, что государство взяло на себя обязательство гарантировать сохранность всех накоплений: взносов по ГПП, переведенных в систему средств накопительной пенсии и инвестиционного дохода. Более того, планируется, что неиспользованная часть пенсии участника программы ГПП будет передаваться по наследству.

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