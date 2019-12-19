Владимир Путин не исключил распространения части дальневосточных преференций на Сибирь

На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Омска пожаловалась главе государства на отток населения из сибирского города и Зауралья в целом.

В ходе проходящей в четверг пресс-конференции Владимира Путина омский журналист Ольга Коробова спросила у главы государства, можно ли на Сибирь и Зауралье распространить те меры господдержки, которые предоставлены сейчас жителям Дальнего Востока, чтобы остановить миграцию населения в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Владимир Путин допустил такую возможность, уточнив, что прежде нужно оценить эффективность этой поддержки на дальневосточной территории. «Что касается Зауралья, мы понимаем, мы видим там ситуацию, и часть мер поддержки, в области демографии например, сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается семей с детьми, в которых появляется третий ребенок», — сказал президент.

По поводу других мер господдержки, таких, как ипотека под 2% глава государства сказал — «все возможно». «Надо будет посмотреть, как это сейчас будет на Дальнем Востоке, сколько это будет стоить, сколько людей обратится за поддержкой и на ясном глазу принимать решения», — резюмировал Владимир Путин.

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