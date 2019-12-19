Суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с экс-главы Барабинска Максима Овсянникова в бюджет города 47 млн рублей.

Максим Овсянников обвинялся по ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

По сообщению прокуратуры, бывший чиновник перевел оплату бюджетных средств в размере 47 мнл рублей за де-факто невыполненные работы по строительству многоквартирного дома (МКД) – в установленный срок строительство жилого дома завершено не было, дом в эксплуатацию не введен.В настоящее время объект имеет множество дефектов и не может использоваться по назначению. МКД строился для переселения граждан из аварийного жилья.

Ленинский районный суд Новосибирска требования прокурора удовлетворил, взыскав с Максима Овсянникова в полном объеме денежные средства в бюджет Барабинска в счет возмещения причиненного ущерба.

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